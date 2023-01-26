الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع الاحتلال لم يعد قائما منذ الآن

في أول ردّ من السلطة الفلسطينية على عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية إنهاء التنسيق الأمني القائم مع الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في مؤتمر صحفي مساء الخميس:”نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعُد قائما اعتبارا من الآن”.

كما قررت السلطة الفلسطينية، التوجّه لمجلس الأمن، والمحكمة الجنائية. ردّا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في جنين، حسب ما أكده أبو ردينة.

وقال المتحدث إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو “كلّ القوى (الفلسطينية) للاجتماع، والاتفاق على رؤية وطنية شاملة للتصدّي للعدوان”.

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة مجرزة جنين إلى 10 شهداء

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين إلى 10 شهداء.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.

وحسب ما ذكرته الوزارة الفلسطينية، فقد استشهد في وقت لاحق، شاب في الـ22 من العمر، متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال، اندلعت شمال القدس المحتلة، عقب قمع مسيرة ضدّ العدوان على مخيّم جنين.

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام. ترحّما على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء المخيّم.