استشهاد صحفي وإصابة 3 آخرين بعد قصف الإحتلال لسيارتهم جنوب لبنان

استشهد الصحفي، عصام عبد الله، وأصيب صحفيان آخران بعد استهداف سيارتهم بصاروخ مباشر من طرف الإحتلال.

يواصل الإحتلال استهداف الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم وتغطيتهم لما يحدث في غزة، فاستشهد مصور صحفي وأصيب 3 آخرون بعد تعرض سيارتهم للقصف من طرف الإحتلال جنوب لبنان، حسب ما نشرته الجزيرة.

وحسب ذات المصدر نقلا عن مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، فقد استشهد مصور رويترز عصام عبد الله، فيما أصيب صحفيا الجزيرة، كارمن جوخدار وإيلي براخيا، ما أدى لنقلهما للمستشفى.

كما أفاد أن قوات الإحتلال استهدفت سيارة قناة الجزيرة بصاروخ موجه بشكل مباشر، ما أدى لاحتراقها كلية.

المصدر أكد أن الصحفيين، ضحايا صاروخ الإحتلال، كانوا فوق تلة لرصد الأحداث في جنوب لبنان وكانوا يضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين، ولم يكونوا قريبين من أي موقع عسكري تابع للجيش اللبناني أو حزب الله.

وللتذكير فهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الإحتلال الصحفيين، فقد سبق وأن استهدفت صحفيين أثناء أدائهم لعملهم، يوم الثلاثاء الماضي في قطاع غزة. مما أدى لاستشهاد صحفيين وإصابة ثالث.