استعداداً لعيد الأضحى.. وصول أول شحنة أغنام مستوردة إلى ميناء الجزائر

استقبل ميناء الجزائر ليلة الخميس، أول شحنة من الأغنام المستوردة القادمة من إسبانيا، بعدد يقدر بـ 12,350 رأس، في إطار السياسة الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي.

وأفادت مؤسسة ميناء الجزائر أن عملية رسو الباخرة “Unimar” جرت تحت ظروف تنظيمية محكمة، مع تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان تفريغ الشحنة بسلاسة وأمان وفق الإجراءات المينائية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية لضمان تنظيم العملية وتسهيل تموين الأسواق باللحوم خلال عيد الأضحى.