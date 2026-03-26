وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر
استعداداً لعيد الأضحى.. وصول أول شحنة أغنام مستوردة إلى ميناء الجزائر

استعداداً لعيد الأضحى.. وصول أول شحنة أغنام مستوردة إلى ميناء الجزائر
مؤسسة ميناء الجزائر
جانب من عملية تفريغ الشحنة

استقبل ميناء الجزائر ليلة الخميس، أول شحنة من الأغنام المستوردة القادمة من إسبانيا، بعدد يقدر بـ 12,350 رأس، في إطار السياسة الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي.

وأفادت مؤسسة ميناء الجزائر أن عملية رسو الباخرة “Unimar” جرت تحت ظروف تنظيمية محكمة، مع تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان تفريغ الشحنة بسلاسة وأمان وفق الإجراءات المينائية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية لضمان تنظيم العملية وتسهيل تموين الأسواق باللحوم خلال عيد الأضحى.

مقالات ذات صلة
أجندة زيارة ميلوني إلى الجزائر.. الإعلام الإيطالي يكشف التفاصيل

أجندة زيارة ميلوني إلى الجزائر.. الإعلام الإيطالي يكشف التفاصيل

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

الجزائر تحافظ على صدارة منتجي الغاز في أفريقيا

الجزائر تحافظ على صدارة منتجي الغاز في أفريقيا

منجم بجاية سيضع الجزائر على خريطة كبار منتجي الزنك عالميًا

منجم بجاية سيضع الجزائر على خريطة كبار منتجي الزنك عالميًا

الضرائب تمنع رسميا تغيير الأنظمة الجبائية للمكلفين الجدد خلال 2026

الضرائب تمنع رسميا تغيير الأنظمة الجبائية للمكلفين الجدد خلال 2026

رزيق في نيامي لإعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والنيجر

رزيق في نيامي لإعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والنيجر

