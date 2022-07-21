استغلال الإقامات الجامعية خلال موسم الاصطياف.. بالفيديو هذه تفاصيل العملية

كشف وزير السياحة ياسين حمادي عن تفاصيل الاتفاقية المتعلقة باستغلال الإقامات الجامعية في موسم الاصطياف.

وجاء هذا خلال اشراف حمادي مساء الأربعاء بمعية وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، على مراسم التوقيع على اتفاقية بين الديوان الوطني الجزائري للسياحة ومؤسسة سياحة وأسفار الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وذلك لغرض استغلال الاقامات الجامعية خلال موسم الاصطياف 2022.

وأكد الوزير أن استغلال الإقامات الجامعية خلال موسم الاصطياف سيكون بسعر رمزي، كاشفا عن وضع اقامة “زموري” ببومرداس كتجربة نموذجية أولى.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن سعر الحجوزات بالإقامات الجامعية سيكون 12000 دج للأسبوع مع توفير فطور الصباح ووجبة العشاء، في حين سيتم احتساب سعر الغرفة لوحدها بـ1700 دج لليوم الواحد.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحجوزات تكون عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للسياحة.

الإقامات الجامعية وتأجير المساكن العائلية لانجاح موسم الاصطياف

وفي 30 ماي 2022، كشف وزير السياحة ياسين حمادي عن اعتماد صيغ جديدة لانجاح موسم الاصطياف خلال هذه السنة، منها تأجير المساكن العائلية وتسخير الإقامات الجامعية.

وأكد الوزير خلال استضافته بفوروم الأولى، الإثنين، أن موسم الاصطياف لهذه السنة يعد اسثنائي بعد توقف دام 3 مواسم جراء جائحة كورونا وهو ما سيدفع حسبه إلى اعتماد صيغ جديدة تمكن السائح الجزائري من قضاء عطلته بأريحية.

ومن بين الصيغ التي تحدث عنها المسؤول الأول عن القطاع هي تشجيع الإقامة لدى الساكن من خلال تأجير العائلات سكناتها للسواح وهذا يتم حسب الوزير باجراءات ادارية بسيطة.

كما كشف المتحدث ذاته عن اتفاق سيتم ابرامه مع قطاع التعليم العالي لتسخير الاقامات الجامعية الموجودة في الولايات الساحلية وكذا النقل الجامعي لاستقبال العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط ووضعها تحت تصرفهم بثمن رمزي.

وحول أسعار الفنادق اعتبر ضيف الفروم أنها تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرا إلى تعليمات الحكومة القاضية بمراجعة وتسقيف الأسعار حسب تصنيف هذه الهياكل والخدمات التي تقدمها.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنصيب أعضاء المجلس الوطني للسياحة الذي تم انشاؤه سنة 2002 ولم يباشر مهامه لحد الساعة خلال الأيام القادمة وهذا على هامش الندوة الوطنية للسياحة المزمع تنظيمها والذي سيرأسها الوزير الأول.

وفي السياق ذاته، أوضح حمادي أن المجلس الوطني للسياحة سيضم مجموعة من اعضاء الحكومة وومثلي المؤسسات الأمنية كما سيضم وبتعليمات من الرئيس ممثلين عن المتعاملين في مجال الأسفار والفندقة.