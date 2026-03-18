استلام حافلتين كهربائيتين “صديقتين للبيئة” لنقل المسافرين في العاصمة

قالت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا) يوم الأربعاء في بيان، إنها استلمت حافلتين كهربائيتين صديقتين للبيئة من نوع “فينسر”.

وستدخل هاتان الحافلتان حيز الخدمة في مرحلة تجريبية، ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس 2026. إلى جانب 100 حافلة جديدة من علامة “تير صام”، بسعة 70 و100 راكب كدفعة أولى.

يأتي هذا في إطار “تجسيد برنامج رئيس الجمهورية لتحديث وتجديد الحضيرة الوطنية للنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. وبإشراف مباشر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود”، يقول البيان.

وفي أوت 2025، أمر رئيس الجمهورية بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة. وكان ذلك خلال اجتماع خُصص لقطاع النقل، على إثر مأساة سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة، ما أودى بحياة 18 شخص.

كما وجّه الرئيس تبون خلال نفس الاجتماع، إلى الاستيراد الفوري والمٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. إلى جانب سنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة.