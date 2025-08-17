50 بالمئة من حافلات النقل بالعاصمة في حاجة إلى تجديد

عمرها يفوق قدرتها التشغيلية.. عضو باتحاد الناقلين:

عادت حادثة سقوط حافلة بوادي الحراش التي أسفرت عن وفاة 18 شخصا والكثير من الجرحى، إلى طرح مشكل حالة الحافلات المهترئة التي تسير بخطوط العاصمة والتي تتطلب إجراءات استعجالية من أجل تغيير نصفها، بعد ما أثبتت أنها لم تعد تصلح للسير ولا هي قادرة على إعطاء هيئة محترمة وجمالية لطرقات عاصمة البلاد، والأكثر من ذلك تحوّلها إلى “قنبلة موقوتة” لما تخلّفه من فترة لأخرى من مآس ومجازر مرورية متتالية، أصبحت اليوم هاجس مستعمليها المغلوب على أمرهم.

المتنقل عبر خطوط النقل بالعاصمة أو حتى التجول بين أرصفة محطة أول ماي، يلاحظ من الوهلة الأولى، الحالة المزرية التي آلت إليها حظيرة الحافلات الناشطة عبر مختلف الخطوط بالوسط الحضري وشبه الحضري، منها ما يعود إلى سنوات التسعينيات وبعضها في بداية الألفية، أصغرها سنا يفوق الـ15 سنة من السير، لمركبات تتطلب الكثير من الصيانة وتغيير لقطع الغيار فضلا عن المراقبة التقنية الدورية، نظرا لتحركها المستمر وقطعها لمسافة كبيرة طيلة اليوم من الخدمة ذهابا وإيابا لدورات متتالية، ولعل تلك التي تسير على محور درقانة، عين الطاية، الرغاية شرقا وبالاتجاه المغاير غربا بكل من عين البنيان، اسطاوالي، بولوغين باتجاه وسط العاصمة ومثلها القادمة من براقي والكاليتوس وغيرها، لخير دليل على “القنابل الموقوتة” التي تسير بالطرقات وتحمل المئات من المواطنين يوميا داخل اكتظاظ لا مثيل له.

وبناء على ما كشفه عضو بالاتحاد الوطني للناقلين عن مكتب ولاية الجزائر، بوشريفي دراجي، في تصريح لـ”الشروق”، فإن من 40 إلى 50 بالمئة من حظيرة الحافلات الناشطة على مستوى ولاية الجزائر، تتطلب التجديد بعد ما أصبحت حالتها غير قادرة على أداء الدور المنوط بها، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تجديد حظيرة النقل عبر الحافلات بكل ولايات الوطن والعاصمة على وجه الخصوص لأنها واجهة البلاد، كون نسبة كبيرة منها مهترئة لم تعد تصلح للسير، من مجموع 14 ألف حافلة تشتغل حاليا عبر مختلف خطوط النقل بالعاصمة.

وأشار ممثل الناقلين إلى أنه منذ 2014 لم تدخل أي حافلة جديدة أرض الوطن، الأمر الذي زاد من تأزم أوضاع القطاع، معتبرا، في الوقت ذاته، أن 15 سنة يعتبر كأصغر عمر تشغيلي للحافلات من دون الحديث عن تلك التي فاق سن تشغيلها ما بين 25 إلى أكثر من 35 سنة، بينما الطاقة التشغيلية لا تزيد عن 10 سنوات، وقد تصل إلى 20 سنة على الأكثر في أسوأ الحالات.

ولفت المتحدث إلى تجديد مطالبهم بفتح رخص الاستيراد لأقل من 5 سنوات، مع التسهيلات البنكية وتلك المتعلقة بالجمارك، من أجل إعطاء نفس جديد لقطاع يعتبر شريانا للاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.