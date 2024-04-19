“استمعنا إلى مطالب الرؤساء ووضعنا اتحاد الجزائر في ظروف مريحة”

أمين مسلوق المكلف بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم:

كشف المكلف بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، الجمعة، عن جملة المطالب التي تقدم بها رؤساء الأندية، خلال أشغال الجمعية العامة للرابطة المحترفة، والتي جرت يوم الأربعاء الماضي بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال مسلوق في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية: “قدم رؤساء الأندية المحترفة، عدة مقترحات ومطالب، خلال أشغال الجمعية العامة، تحسبا للموسم المقبل، خاصة الفرق التي تشارك في المنافسة الإفريقية، حيث اقترحوا رفع عدد إجازات اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين لكل فريق، مع تسهيل الشروط في انتدابهم، خاصة شرط اللاعب الدولي، وهو الذي حرم الأندية من انتداب لاعبين غير معروفين في السنوات الماضية”.

“النهائي مبرمج يوم 04 ماي وسنقرر مكان إجرائه في قادم الأيام”

كما أضاف: “مسؤولو الأندية المحترفة، اقترحوا أيضا رفع عدد إجازات لاعبي الفريق الأول إلى 30 إجازة في الموسم المقبل، مع امكانية إضافة خمسة لاعبين آخرين، وهي هذه الطلبات التي سيتم اقتراحها في الاجتماع المقبل للمكتب الفدرالي المقرّر نهاية الشهر الجاري، للفصل فيه تحسبا للموسم المقبل”.

وعاد مسير الرابطة المحترفة لكرة القدم للحديث عن قضية اتحاد العاصمة، المشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكثافة اللقاءات خلال الأسبوع القادم، حيث أكد أن الاتحادية توصلت لقرار من أجل السماح لاتحاد العاصمة بالتنقل عبر رحلة مباشرة إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان.

وعرج مسلوق للحديث عن نهائي كأس الجمهورية، حيث قال إن التاريخ مبرمج يوم 04 ماي المقبل، فيما لم يتم تحديد مكان إجرائه، الذي سيفصل فيه خلال الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن تقوم السلطات باختيار الملعب الأنسب لإجراء المواجهة، بالنظر لتوفر الملاعب على غرار ملعب نيلسون مانديلا، و05 جويلية بالعاصمة، بالإضافة إلى ملعب تيزي وزو، أو ملعب ميلود هدفي بوهران.