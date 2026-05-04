استهداف فرقاطة أمريكية بصاروخين قرب هرمز

استهدفت إيران، اليوم الإثنين، فرقاطة تابعة للبحرية الأمريكية، بصاروخين أثناء عبورها قرب منطقة جاسك جنوب البلاد باتجاه مضيق هرمز، وفقا لما أعلنته وكالة فارس للأنباء.

وذكرت مصادر للوكالة الإيرانية، أن السفينة الحربية الأمريكية كانت في مسار يقترب من نطاق مضيق هرمز، قبل أن يتم استهدافها بصاروخين، ما أدى إلى إيقافها عن مواصلة الإبحار وإجبارها على التراجع ومغادرة المنطقة.

وأضافت أن الاستهداف جاء بعد تجاهل التحذيرات الإيرانية المتعلقة بتنظيم حركة الملاحة في المنطقة، مشيرة إلى أن السفينة “انسحبت من موقع الحادث”.

في المقابل، نقل مراسل موقع “أكسيوس”، عن مسؤول أمريكي رفيع نفيه لتعرض أي سفينة أمريكية لهجوم صاروخي من إيران.

وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني، قد أعلنت أن وحدات القوة البحرية التابعة له قامت بـ”إصدار إنذار حازم وسريع” أدى إلى منع دخول مدمرات وصفتها بأنها “معادية أمريكية–إسرائيلية” إلى نطاق مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة في بيان إن القوة البحرية للجيش تعاملت مع التحركات البحرية في المنطقة بسرعة، مؤكدة أنها حالت دون اقتراب هذه القطع البحرية من الممر الملاحي الاستراتيجي.