استيراد هذه الأصناف من زيوت التشحيم حصريّا لشركة “نفطال”

تحيين قائمة البنود التعريفية المتعلقة ببعض المنتجات البترولية والكيماوية:

الإجراء يشمل المحضرات التزليقية وسوائل مكابح المركبات والزيوت العازلة والقواطع الكهربائية

قررت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تحيين قائمة البنود التعريفية لعدد من المنتجات البترولية والكيميائية الخاضعة لإجراءات خاصة عند الاستيراد، ويتعلق الإجراء بحصر استيراد عدد من الزيوت والسوائل الصناعية بشركة نفطال حصريا.

وحسب مذكرة مؤرخة في 7 جويلية 2025، اطلعت عليها “الشروق”، قامت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتحيين قائمة البنود التعريفية المتعلقة بمنتجات خاضعة لقيود الاستيراد، والتي لا يُسمح بإدخالها إلى التراب الوطني إلا عبر شركة نفطال كونها منتجات نهائية، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن المذكرة رقم 1427 تُستكمل الإجراءات الواردة في التعليمة السابقة رقم 1232 المؤرخة في 17 جويلية 2023، وتهدف إلى ضبط عمليات استيراد بعض المواد البترولية والكيميائية الحساسة ذات الاستخدام الصناعي والتقني.

وتتمثل البنود التعريفية التي تم تحيينها في مذكرة 7 جويلية الجاري البند 2710.19.39.10 المتعلق بزيوت التشحيم والتزليق والبند 2710.19.37.00 المتعلق بزيت الدلفنة المخصص للصناعة الصُلبية، والزيت العازل للمحولات والقواطع الكهربائية والبند 3403.99.10.00 المتعلق بمحضّرات تزليقية لتقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة في الآلات، المركبات أو الطائرات والبند3403.19.21.00 المتعلق بمحضّرات تزليقية مماثلة لأغراض صناعية ونقل والبند 3819.00.22.10 المتعلق بسوائل جاهزة لأنظمة نقل الحركة الهيدروليكية للمركبات والبند 3819.00.11.10 المتعلق بسوائل مكابح هيدروليكية مخصصة للمركبات.

وقد شددت وزارة التجارة الداخلية على ضرورة تبليغ القرار إلى جميع المديرين الولائيين ورؤساء المفتشيات الحدودية، مع منع إدخال هذه المواد إلى السوق الوطنية من أي جهة غير شركة نفطال، وذلك في إطار ضبط السوق، وحصر توزيع هذه المواد في قنوات رسمية ومنظمة.

وفي هذا الصدد، سبق أن أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل سنة، توجيهات بإعداد إطار قانوني ينظم مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم ووجه الرئيس تبون الوزير الأول وقتها بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني ينظم هذا المجال ويحدد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية، كما أمر رئيس الجمهورية بأن “تتولى شركة نفطال الإنتاج، وترفع نسبته، وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم التي لا يتم تصنيعها محليا مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا”.