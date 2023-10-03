اشتراكات مدفوعة “بدون إعلانات” لمستخدمي فيسبوك وإنستاغرام

تعتزم شركة “ميتا” إطلاق خطط اشتراك خالية من الإعلانات لمستخدمي فيسبوك وإنستاغرام في أوروبا. حسب ما نقلته رويترز يوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطّلعين، أن الشركة درست العديد من خطط التسعير الخاصة بهذه الخدمة. لكنها تقترب من اعتماد خطة الـ 10 يورو شهريًا.

وسيتم تنفيذ هذه الخطة في الأشهر المقبلة، في محاولة من الشركة للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، التي تهدّد بالحدّ من قدرتها على تخصيص الإعلانات للمستخدمين.

وتتوقع “ميتا” أن يؤدي تقديم الاختيار بين خطة مجانية مدعومة بالإعلانات، والاشتراك المدفوع، إلى اختيار المستخدمين للخطة الأولى.

وتقدّم منصات رقمية أخرى اشتراكات مشابهة، على غرار خدمة “يوتيوب بريميوم” التي تمنح مستخدميها محتوى خاليا من الإعلانات مقابل 12 يورو شهريا.