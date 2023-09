زوكربيرغ يعلن عن منتجات “ميتا” الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي (فيديو)

أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” يوم الأربعاء، عن المنتجات الجديدة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشمل منتجات “ميتا” روبوتات تنشئ صورًا واقعية، ونظارات ذكية تجيب على أسئلة المستخدمين، بالإضافة إلى سماعة رأس حديثة للواقع الافتراضي.

ووصف زوكربيرغ المنتجات المعلن عنها، بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي. وقال إنها ستمنح المستخدمين ميزات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة أو المجانية التي يمكن دمجها في الروتين اليومي.

وتابع زوكربيرغ إن جيلًا جديدًا من نظارات “ميتا راي بان” الذكية، ستكون جاهزة للشحن بداية من 17 أكتوبر المقبل، بسعر 299 دولار.

وتحدث رائد الأعمال الأمريكي أيضا، عن إطلاق أحدث طراز لسماعات الرأس “Quest”، في 10 أكتوبر. إلى جانب روبوت دردشة يسمى “Meta AI”، قال إنه سيكون قادرا على إنشاء صور واقعية.

Meta Chief Executive Mark Zuckerberg rolled out new AI products for consumers, including bots that create photo-realistic images and smart glasses that answer questions, as well as an updated virtual-reality headset https://t.co/AYc34P8xQO pic.twitter.com/Zd0h77F4M3

— Reuters (@Reuters) September 28, 2023