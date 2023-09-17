“ميتا” تستعدّ لإطلاق الجيل الثاني من نظاراتها الذكية

لمنافسة "تشات جي بي تي"

أعلنت شركة “ميتا” عن قرب موعد إصدار الجيل الثاني من نظارتها الذكية Ray-Ban Stories المصنعة بالشراكة مع مجموعة Luxottica.

وتسمح هذه النظارات بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، باستخدام الكاميرات الموجودة بجوار العدسات. كما تتيح إلقاء نظرة على ما تلتقطه عبر التطبيق المصاحب.

وستزوّد النظارات بالميكروفونات ومكبرات الصوت لالتقاط الصوت وتشغيله. بالإضافة إلى بث الفيديو المباشر عبر فيسبوك وإنستغرام، وحتى سماع تعليقات الأشخاص الذين يشاهدون البث.

ومن المقرر أن تستضيف الشركة مؤتمر Connect يومي 27 و 28 سبتمبر الجاري. للكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه النظارات الذكية الجديدة.

“ميتا” تعمل على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي مطلع 2024

كما تعمل شركة “ميتا” على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي. لمنافسة روبوت المحادثة وتوليد النصوص “Chat GPT” لشركة OpenAI.

وحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن “ميتا” تسعى لإطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي في العام المقبل.

وتسعى الشركة الأم لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستاغرام، لأن يكون نموذجها الجديد “أقوى عدة مرات من نسخته التجارية السابقة Llama 2”.

وكان “لاما 2” نموذجا مفتوح المصدر من النماذج القائمة على تقنية توليد النصوص بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتم إطلاقه من قبل “ميتا” في جويلية الماضي.

وذكرت الصحيفة أن النظام الذي تعمل “ميتا” على تطويره، ستكون له القدرة على مساعدة الشركات الأخرى في بناء خدمات تنتج نصوصا وتحليلات ومخرجات متقدمة أخرى.