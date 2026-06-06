اعتداءات تترك آثارا نفسيّة وجسدية مستمرة على الأطفال

مصالح الطب الشرعي تسجل بعض الحالات

قال البروفيسور سفيان هروال، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى باب الواد، خلال ملتقى جراحة تشوهات المستقيم عند الأطفال، إن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعتبر من بين الأسباب المكتسبة للإصابات الشرجية والتناسلية عند بعضهم، وإنها ظاهرة تمثل تحدياً حقيقياً في قطاع الصحة العمومية.

وأكد أن الارقام المعلنة عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بعيدة جدا عن الواقع بسبب ضعف التبليغ والكشف عن وقائع كثيرة جراء الخجل والخوف من الفضيحة ولتفادي المساس بحياة الطفل وتعريضه للتنمر، قائلا إن كل هذه العقبات تجعل مثل هذه القضايا والأحداث، تعاني من “الرقم الأسود” في الإحصائيات.

وأوضح البروفيسور سفيان هروال، أن التكفل الأمثل بضحايا العنف الجنسي يستدعي خبرة طبية متخصصة ومعرفة دقيقة بالاختلافات التشريحية الطبيعية لدى الطفل الضحية، والقدرة التعرف على الإصابات الشرجية أو التناسلية التي قد تدل على تعرض الطفل لاعتداء جنسي، وتفسير ذلك وفق السياق الطبي والاجتماعي والقانوني لكل حالة.

وأفاد ذات المتحدث، بأن المعطيات الوبائية العالمية تشير إلى أن من 370 مليون امرأة، وهو ما يعادل امرأة واحدة من كل ثماني نساء، تعرضن خلال طفولتهن لاعتداءات جنسية مصحوبة بتلامس جسدي، بينما يعتبر عدد الذكور الذين تعرضوا لاعتداءات مماثلة خلال الطفولة، ما بين 240 و310 ملايين شخص، أي نحو واحد من كل 11 ذكرا.

ودعا البروفسور هروال، إلى الرعاية النفسية المبكرة كخطوة أساسية نحو التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، موضحا أنها طريقة هامة للتخلص تدريجيا من الاضطرابات النفسية والأضرار الجسدية وكل الآثار السلبية التي تختلف في مدة بقائها والمعاناة منها، لأن ذلك بحسبه، يؤثر في صحة الطفل ونموه وتوازنه النفسي والاجتماعي.

وأكد على ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال، مطالبا بمسؤولية جماعية تستوجب تعزيز الوقاية من العنف والتوعية والكشف المبكر والتبليغ عن الحالات، مع توفير التكفل الطبي والنفسي المتخصص، من أجل طفولة آمنة وضمان حقوق هذه الشريحة، وبناء أجيال سليمة جسديا ونفسيا وقوية اجتماعيا.

ومن جهة أخرى، أكد البروفسور ناجي بوغابة رئيس مصلحة جراحة الأطفال بمستشفى باب الواد، أن تشوهات المستقيم وفتحة الشرج عند الأطفال قد تكون خلقية أو مكتسبة، موضحا أن من بين الأسباب المكتسبة الإمساك المزمن الذي يصيب حوالي 60 بالمائة من الأطفال أقل من 5 سنوات.