اعتماد الرقمنة في التدريس وتسيير جامعة التكوين المتواصل

جعفري يشدد على اكتساب مهارات هذا النمط التعليمي

أكد مدير جامعة التكوين المتواصل، البروفيسور يحيى جعفري، على دور التعليم عن بعد، مرافعا لضرورة اكتساب المهارات المرتبطة بهذا النمط التعليمي الذي يأخذ صفة التخصص في الجامعة، إذ تعمل على توسيع التعامل بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من خلال برنامج الرقمنة الذي تعتمده في التدريس وفي تسيير مختلف مصالحها، استنادا للبرنامج القطاعي المستحدث من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء ذلك خلال فعاليات ندوة علمية تحت شعار “التعليم عن بعد.. تعليم المستقبل”، احتضنتها، السبت، جامعة التكوين المتواصل بالعاصمة، بمشاركة أساتذة، وإطارات وطلبة ومدعوين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

وعرفت الندوة مداخلات لأساتذة مختصين في التعليم عن بعد، تم فيها التركيز على المقاربات المعتمدة في الميدان، خاصة ما تعلق بصفة الطالب المدعو لاكتساب العلوم وأيضا المهارات والأستاذ الذي أضيفت له مهام جديدة مرتبطة بتسيير الدروس عن بعد وطرق التقييم والموافقة.

وفي جانب آخر، تم التركيز على أهمية الخبرة المكتسبة من قبل جامعة التكوين المتواصل في التكوين الأكاديمي الذي يشمل الليسانس والماستر عن بعد. كما تم التركيز على مجمل التكوينات التي توفرها الجامعة حسب طلب المحيط الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة وقطاعات حيوية، على غرار وزارة التربية الوطنية،ووزارة العدل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أخذت الجامعة على عاتقها تكوين عشرات الآلاف من الأساتذة والإطارات مما ينسجم مع الخطط الحكومية في ميدان تنمية الموارد البشرية.

وفي سياق متصل، سمحت المداخلة حول الأمن المعلوماتي بتوضيح أهمية تأمين الشبكات المعلوماتية المتصلة بالعملية التعليمية ما يكفل حسن أداء الأرضيات الالكترونية المستحدثة، في حين سمح عرض تقدم به طالب متخرج وصاحب عدة مؤسسات ناشئة، بتحديد شروط نجاح هذا النوع من المؤسسات وكيفية اتجاهها نحو التموقع في السوق وخلق الثروة.

للإشارة أن الندوة أخذت طابعا تفاعليا من خلال النقاش الذي أعقب المداخلات والذي مس مختلف انشغالات الطلبة والأساتذة. وهنا ألح مدير الجامعة على الطابع الرسمي والقانوني للشهادات التي تصدرها الجامعة مثل بقية الجامعات، وعلى العمل الجاري التكفل به من قبل إطارات الجامعة من أجل تحسين أداء العملية التعليمية ككل، ما من شأنه الرفع من مستويات التحصيل والانسجام مع المقاييس الدولية.

يذكر أن هذه الندوة الافتتاحية للأسبوع الإعلامي الذي تنشطه جامعة التكوين المتواصل ستعقبها سلسلة من النشاطات إلى غاية الخميس 21 سبتمبر عبر مراكزها الـ54 عبر التراب الوطني، حيث ينتظر أن تختتم الفعاليات بندوة على مستوى رئاسة الجامعة تخصص للمسائل المنهجية المحيطة بالدراسة وإعداد مذكرات التخرج.