اعتماد سفير الجزائر الجديد في سوريا

وافقت الحكومة السورية على اعتماد كمال بوشامة سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وشغل كمال بوشامة، وهو كاتب ووزير ودبلوماسي سابق، منصب عضو في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، منذ منتصف مارس 2022.

كما عمل السفير الجديد في سوريا، سفيرا في نفس البلد عام 2001، ووزيرا للشباب والرياضة بين 1984 و1988.

وبوشامة هو أيضا مؤلف كتاب “الأمير عبد القادر وعائلته، الخطوة الأخيرة في الشرق”، حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.