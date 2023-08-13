اعتماد سفير للسعودية لدى فلسطين في القدس.. أول ردّ من الاحتلال

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأحد، إن سلطات الكيان لن تسمح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

جاء هذا عقب إعلان دولة فلسطين عن تسلّم أوراق اعتماد أول سفير وقنصل عام غير مقيم للسعودية في القدس.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد أكد كوهين لإذاعة محلية أن السعوديين “لم ينسقوا مع سلطات الاحتلال، قبل اتخاذ هذه الخطوة”.

وتابع كوهين:”لا يحتاجون إلى التنسيق معنا. لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية للفلسطينيين، بشكل فعلي، من نوع أو آخر بالقدس”.

واعتُمد يوم السبت رسميا أول سفير غير مقيم للمملكة السعودية لدى فلسطين. وهو الدبلوماسي نايف السديري الذي سيتولى أيضا مهام قنصل المملكة العام في القدس.

واستلم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير المفوض فوق العادة للعاهل السعودي لدى دولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين إن تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيتمّ “في القريب العاجل”.

واستُقبل السفير الأول من نوعه للسعودية في فلسطين، بمقر السفارة الفلسطينية لدى الأردن، حسب ما أشارت إليه الوكالة.

وقال الخالدي في تصريح بالمناسبة:”نرحب بسفير المملكة العربية السعودية. مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين”.