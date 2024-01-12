افتتاح الترقية لرتبة بروفيسور وهذه شروطها ورزنامتها

الوزارة تحتفظ بتثمين الأعمال المنجزة باللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الدورة الخمسين للجنة الجامعية الوطنية من أجل الترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي “بروفيسور” والخاصة بالأساتذة المحاضرين قسم “1” الذين أتموا خمس سنوات خدمة فعلية قبل تقديم ترشحهم.

ووفقا لذلك، حددت الوزارة الرزنامة الخاصة بإيداع الملفات عبر منصة بروغرس، حيث ينبغي للمترشحين المستوفين للشروط إيداع الملفات رقميا في الفترة من الأحد 14 جانفي 2024 إلى الخميس 01 فيفري 2024، على أن تتم المصادقة على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية من السبت 03 فيفري إلى الخميس 08 فيفري 2024، في حين تم تخصيص الفترة من 10 إلى 24 فيفري 2024 لتقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف خبراء اللجنة الجامعية الوطنية.

أما المداولات ستجرى من الثلاثاء 27 إلى الأربعاء 28 فيفري 2024 من طرف الفروع المختصة للجنة الجامعية الوطنية، لتعلن النتائج يوم الخميس 29 فيفري 2024، في حين ستمنح فرصة لمن لم تقبل ملفاتهم للطعن عبر المنصة الرقمية من السبت 02 مارس إلى الاثنين 04 مارس 2024، على أن تدرس من طرف الخبراء من 05 إلى 09 مارس 2024، وتعلن النتائج يوم 11 مارس بعد الطعون.

ونبهت الوزارة في القرار الصادر بتاريخ 11 جانفي 2024، إلى ضرورة التقيد بالمعايير المحددة من أجل القبول العلمي لملفات الترشح والذي يخضع للمعايير الدنيا حسب ميدان تكوين المترشح وذلك بعد تحقيقه لأحد الاختيارات المقترحة.

أما بالنسبة للأعمال البيداغوجية والعلمية يتم تقييمها وفقا لشبكة التقييم المحددة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية .

وأبقت الوزارة في هذه الدورة على نفس الشروط المحددة في الدورة السابقة لاسيما ما تعلق بالشروط الإدارية والتي تتعلق بإثبات المترشح أقدمية مهنية محددة بخمس سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر قسم “أ” عند تاريخ غلق آجال إيداع ملفات الترشح، في حين حددت المعايير الدنيا للقبول العلمي للملف حسب التخصصات، فبالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا يطلب نشر مقال واحد في مجلة علمية مصنفة “أ+”، حيث يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو نشر مقالا واحدا في مجلة علمية مصنفة “أ” ومقالين في مجلة علمية مصنفة (ب) على أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، مع تأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه واحدة ومناقشتها أو تأطير مذكرتين ماجستير ومناقشتهما أو تأطير أربع مذكرات ماستر.

أما بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، فتم تحديد معاير القبول الدنيا بنشر مقال واحد في مجلة علمية مصنفة (أ)، أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو نشر مقالا في مجلة علمية مصنفة (ب) ومقال في مجلة علمية مصنفة (ج)، حيث يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني، أو نشر مقالين في مجلة علمية مصنفة (ج) على أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا، بالإضافة إلى التأطير أو الإشراف المشترك لأطروحة دكتوراه ومناقشتها، أو تأطير مذكرتي ماجستير ومناقشتهما أو تأطير أربع 4 مذكرات ماستر .

أما شبكة تقييم الأعمال البيداغوجية والعلمية فهي متنوعة بحسب التخصص، حيث ينبغي جمع 80 نقطة على الأقل في البيداغوجيا، أما التعليم فيطلب 60 نقطة على الأكثر لتدريس المحاضرات مع نقاط إضافية للدروس باللغة الإنجليزية، و15 نقطة على الأكثر للأعمال الموجهة، ونفس الحساب للأعمال التطبيقية، مع تثمين الدروس عبر الخط، ومنح نقاط إضافية للدروس باللغة الإنجليزية، وفي حال المطبوعة البيداغوجية باللغة الإنجليزية تضاف 10 نقاط أخرى، فيما فصل ذات القرار في مجموع النقاط الممنوحة للمؤلفات البيداغوجية.

واشتملت شبكة التقييم للترقية لرتبة بروفيسور مجموع الأعمال المختلفة التي يقوم بها الأساتذة منها الوصاية تكون مصادق عليها من طرف رئيس القسم، ومتابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة، مع تجسيد مشروع تحت الوصاية في إطار العلاقة جامعة مؤسسة، فضلا عن تنشيط الفرق البيداغوجية في شكل ندوات، ورشات المسؤولية البيداغوجية، رئاسة اللجان البيداغوجية، بالإضافة إلى تأطير مذكرات ماستر، مهندس أو ما يعادلها، ومذكرات ماستر، مهندس أو ما يعادلها المرتبطة بصيغة شهادة مؤسسة ناشئة ووسام مشروع مبتكر، والمشاركة في الوضع حيز التنفيذ المحتويات ومنظومات تعلم اللغة الإنجليزية عبر الخط لصالح الأسرة الجامعية مصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد، والمركز المكثف لتعليم اللغات.

وحسب ذات القرار تحتسب نشاطات البحث بجمع 230 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، و120 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي تضم المقالات المنشورة والكتب العلمية في التخصص بالإضافة للمداخلات الدولية والوطنية، وبراءة اختراع وغيرها من النشاطات العلمية والبحثية المحددة لهذه الدورة .