افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للدراجات النارية ومعدات السيارات

افتُتحت، يوم أمس الأربعاء بقسنطينة، فعاليات الطبعة الثانية من الصالون الوطني للدراجات النارية ومعدات السيارات، بمشاركة 30 عارضًا، في تظاهرة تجمع بين الطابعين التقني والاقتصادي، وتهدف إلى إبراز قدرات الصناعة الميكانيكية الوطنية وتعزيز حضورها في السوق.

وأوضح محافظ الصالون، يحيى سلامي، أن هذه الفعالية، المنظمة من طرف مؤسسة خاصة على مدار يومين تحت رعاية والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، تسعى إلى تسليط الضوء على الإنتاج المحلي في مجال الصناعة الميكانيكية، وإبراز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجالي الابتكار والتطوير، بما يساهم في ترقية المنتوج الوطني وفق معايير الجودة الدولية.

وأضاف أن الصالون يشكل فضاءً تقنيًا واقتصاديًا لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع، مشيرًا إلى أنه يتخلله تقديم شروح وافية حول الإطار القانوني الجديد المتعلق باستيراد وتصنيع المركبات.

ويتميز الحدث كذلك بعرض مشاريع مبتكرة من إنجاز طلبة جامعيين، تهدف إلى تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط الصناعي، وتطوير حلول ميدانية قابلة للتجسيد، بما يفتح آفاقًا جديدة للإدماج المهني للشباب ويشجع روح المقاولاتية في هذا المجال الحيوي.

ويتضمن برنامج الصالون عروضا حية للدراجات النارية، إلى جانب تنظيم ورشات تحسيسية حول السلامة المرورية، فضلاً عن مسابقات وعروض ترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وشهد اليوم الأول من التظاهرة توافد عدد كبير من الزوار، في مؤشر على تزايد الاهتمام بهذا النوع من الفعاليات التي تجمع بين البعدين التقني والترفيهي.