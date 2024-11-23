افتتاح الطبعة الـ20 للصالون الدولي للأشغال العمومية بالجزائر بهدا التاريخ 

تنطلق فعاليات الطبعة الـ20 للصالون الدولي للأشغال العمومية في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بتنظيم من وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالتعاون مع شركة “الجزائر للمعارض” التابعة لمجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”.

ويشارك في هذا الحدث 232 مؤسسة، منها 22 مؤسسة أجنبية قادمة من دول مثل الصين، تركيا، إيطاليا، بولندا، ألمانيا، والبرتغال، وفقاً لبيان صادر عن الجهة المنظمة.

وسيُقام الصالون في الجناح المركزي بقصر المعارض على مساحة 9,211 متر مربع، حيث يُعد منصة للتواصل بين المهنيين والصناعيين المحليين والدوليين، بهدف عرض أحدث التكنولوجيات والخدمات في مجال الأشغال العمومية وتطوير علاقات شراكة مع مكاتب الدراسات الدولية لإنجاز المشاريع الكبرى. كما يُتيح الحدث فرصة لتبادل الخبرات في مجالات مختلفة.

ويركز الصالون على عدة مجالات رئيسية، أبرزها:

– التقنيات الحديثة في الإنجاز والأشغال القاعدية.

– تجهيزات الهياكل القاعدية وإشارات الطرق.

– السكك الحديدية، النقل البحري والجوي.

– معدات فحص مواد البناء والهياكل القاعدية.

– نظم المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

– المواد المبتكرة والتجهيزات الصناعية المتخصصة.

ويشمل الحدث مشاركة مؤسسات متخصصة في الطبوغرافيا، مراقبة جودة المواد، البحث والتطوير، والحماية والمراقبة، إلى جانب تنظيمات مهنية ومؤسسات تكوينية.

ويتخلل الحدث ثلاث ندوات دراسية رئيسية، تشمل:

-المنتجات المبتكرة: استدامة البنية التحتية”، بتنظيم الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP).

-تحول نحو تنقل ذكي ومستدام في مجال السكك الحديدية”: بتنظيم الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز استثمارات السكك الحديدية.

-استثمارات عمومية: واجهة السكك الحديدية”، بتنظيم المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية.

ومن المقرر توقيع خمس مذكرات تفاهم بين المؤسسات الوطنية خلال الأيام الأربعة للصالون، تشمل مجالات التكوين المستمر والبناء والأشغال العمومية.

وسيستقبل الصالون زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، ليكون ملتقى للخبراء والمختصين والمهتمين بمجال الأشغال العمومية في الجزائر وخارجها.