افتتاح معرض “سيبسا فلاحة 2026” بمشاركة 850 عارضًا من 40 دولة
الطبعة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات التحويلية “سيبسا فلاحة”

افتتح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، رفقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء الدين فاروق، أمس الاثنين، الطبعة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات التحويلية “سيبسا فلاحة”، بمشاركة 850 عارضًا جزائريًا وأجنبيًا يمثلون 40 دولة، من بينها مصر والنيجر وموريتانيا كضيوف شرف.

وتقام هذه التظاهرة تحت شعار “تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل”، بمشاركة نحو 250 علامة دولية، فيما يتوقع المنظمون استقطاب أكثر من 40 ألف زائر خلال أيام المعرض الأربعة.

ويشكل المعرض، إلى جانب فضاء العرض التجاري، منصة لمناقشة أبرز القضايا الراهنة في القطاع الفلاحي، على غرار الإنتاج الحيواني والتحديات التي تواجه الشعب الحيوانية، والمكننة والتجهيزات الفلاحية باعتبارها رافعة لتعزيز الإنتاج والتنافسية، إضافة إلى تثمين الموارد البحرية، والتكنولوجيات المطبقة في المجال الفلاحي من أجل تحقيق تحول مستدام في الممارسات الزراعية.

ويهدف المنظمون من خلال هذه الطبعة إلى الترويج للإمكانات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر، وتمكين المتعاملين الوطنيين من الاطلاع على تجارب دولية مختلفة بما يساهم في رفع المردودية، وتثمين المنتوج المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد، والتوجه نحو التصدير.

وبالتوازي مع فعاليات “سيبسا فلاحة”، برمجت مجموعة التفكير “فلاحة إينوف”، الجهة المنظمة للمعرض، عدة تظاهرات موازية، من بينها الصالون الخامس للصناعات الغذائية وتثمين الموارد الفلاحية “أفريكا فود إكسبورت”، والصالون الدولي الحادي عشر المخصص للصيد البحري المستدام والمنتجات الصيدية “جازاكوا”.

كما ستشهد التظاهرة تنظيم النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لأحسن زيت زيتون بكر “أوليوماد”، بعد النجاح الذي حققته الطبعة الأولى السنة الماضية بمشاركة 145 منتجًا.

