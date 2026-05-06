افتتاح معرض “CosmeOran 2026” لتعزيز تنافسية صناعة التجميل الوطنية

في طبعته الثالثة

أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، رفقة والي ولاية وهران إبراهيم أوشان، اليوم الأربعاء، على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة من معرض “CosmeOran 2026”، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير في قطاع مستحضرات التجميل.

وشهدت مراسم الافتتاح زيارة رسمية لمختلف أجنحة المعرض، حيث اطلع المسؤولان على أحدث المنتجات والابتكارات التي تقدمها المؤسسات الوطنية، واستمعا إلى شروحات العارضين حول قدراتهم الإنتاجية وآفاق تطوير نشاطهم، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع حضورهم في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.

ويُعد معرض “CosmeOran”، المنظم تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، صالونًا مهنيًا متخصصًا في صناعة مستحضرات التجميل والجمال، إذ يغطي مجالات متعددة تشمل المكونات والمواد الأولية، التغليف، الآلات والمعدات، منتجات العناية بالجسم، مستحضرات التجميل، العطور، إلى جانب المنتجات الطبيعية.

ويهدف هذا الحدث الاقتصادي إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية في مجال التجميل، من خلال جمع مختلف الفاعلين والمؤسسات الجزائرية لعرض منتجاتها وأحدث ابتكاراتها على مدار أربعة أيام، بما يلبي احتياجات السوق الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للترويج لدى المهنيين والجمهور الواسع.