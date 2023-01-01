اكتئاب بداية العام.. 6 أمور تساعدك على تجاوزه

يعاني بعض الأشخاص عبر العالم من اكتئاب بداية العام، ويجهلون كيفية التعامل معه كي لا تمر عليهم اللحظات عصيبة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاكتئاب، أحد الأمراض الشائعة في العالم، حيث يعاني منه حوالي 280 مليون شخص.

ويمثل “حالة صحية خطيرة”، وفي أسوأ حالاته قد يتسبب بالانتحار، حيث يشعر الشخص بالحزن الدائم وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي تكون في العادة ممتعة له.

ما هو اكتئاب بداية العام؟

لاهاي عبدالحسين، متخصصة بعلم الاجتماع قالت إن اكتئاب بداية العام عبارة عن حالة ترقب وحذر مما يحمله العام الجديد.

والسبب حسبها راجع إلى الخيبات التي يكون الشخص قد عانى منها خلال السنة الماضية.

وأضافت في حديث لموقع “الحرة” أنه قد يعبر عن “العجز عن التنبؤ بما هو جميل وممتع وسليم”.

وقد تضمحل حسبها مشاعر من هذا النوع ما إن تأخذ السنة الجديدة مسارها، ولهذا يعتاد من يشعرون بذلك على تسميتها بـ”اكتئاب بداية العام”.

وبحسب موقع “ويب ميد”، تمتاز فترة نهاية العام وبداية العام الجديد بتقييم البعض لإنجازاتهم خلال العام الذي مضى.

وتكون النتيجة مخيبة للآمال لدى البعض، خاصة أولك الذين لم يرقوا إلى مستوى الطموح الذي خططوا له مسبقا.

سوزان نولين-هوكسيما، أستاذة علم النفس في جامعة ييل قالت لـ”ويب مد” إن “النظر إلى الوراء، وما حققته هو أمر طبيعي إلى حد ما، حيث تتجاوز مشاكلك ومشاعرك من دون اتخاذ أي إجراء للتغلب عليها أو حلها”.

وتوضح “إذا كنت مصابا بالفعل بالاكتئاب، من الأرجح أن تقيم نفسك وإنجازاتك لتشعر وأنك أقل من الآخرين، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يزيد من حدة الاكتئاب”.

وتقول نولين-هوكسيما إن النساء “أكثر عرضة من الرجال” للإصابة بهذا الأمر.

وتابعت أن من “يجترون مشاكلهم مرارا وتكرارا” أكثر عرضة لانتقاد أنفسهم من دون أي سبب، ويكونون متشائمين.

أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا، إدوارد أبرامسون، قال للموقع إن “المراجعة” التي يجريها الشخص لنفسه عن قرارات السنة الماضية، أو ما يريده للسنة المقبلة، قد تحفز التفكير بأوجه التقصير لديه.

وأضاف أن “ما يزيد الأمر سوءا” جردة الحسابات التي يجريها الشخص خلال وقت يتخلله العديد من المناسبات والأعياد.

وقد يزيد الأشخاص من لوم أنفسهم لعدم تحقيق توقعاتهم.

مدير الخدمات النفسية في مركز تالاهاسي التذكاري للصحة السلوكية، الطبيب لاري كوبيك، قال لموقع “فايس” إن ما ما يميز ليلة رأس السنة ويجعلها “مزعجة” هو “تركيزها على التفكير.

وهذا قد يجعل الشخص أكثر اكتئابا” خاصة إذا “كان يشعر أنه لا يرقى إلى مستوى أقرانه الآخرين”.

وزاد أن هذا اليوم تحديدا “قد يكون عصيبا لكل من أولئك الذين تم تشخيصهم سريريا بالاكتئاب.

إذ أنه قد يفاقم شعورهم بالاضطراب، ويجعلهم في حالات مزاجية عاطفية موسمية مزعجة، وحتى غير المصابين قد يشعرون بالحزن بهذا الوقت.

كيف يمكنك أن تتعامل مع “اكتئاب بداية العام”؟

ولتجاوز اكتئاب بداية العام، تنصح المتخصصة بعلم الاجتماع، عبدالحسين “بتعزيز قوة الجماعة، ومساعدة هؤلاء الأشخاص على تعميق روح التعاون البناء والهادف.

أيضا، إشراكهم بالعمل الذي يقود إلى تخليصهم من المشاعر السلبية والمعطلة”.

وأشارت إلى أن “النساء أكثر عرضة للاكتئاب على مستوى الحياة العامة مما يتطلب مزيدا من الاهتمام.

وأردفت: “ليس على سبيل التكريمات الجوفاء، وإنما على سبيل الاعتراف بإمكاناتهن ليكن فعالات ومقبولات وشريكات حقيقيات في صنع الحياة”.

ويدعو كوبيك إلى عدم المخاطرة خلال هذا اليوم بالانقياد وراء التقاليد الاجتماعية، وعليك أن تفعل ما تراه الأفضل بالنسبة لك.

خاصة في ظل الضغوط لقضاء الوقت في الخارج والاحتفال طوال الليل.

وتابع أنه من الجيد أن تشعر “بمشاعرك حتى عندما تكون سلبية، ولكن الطريقة الوحيدة لعدم الشعور بالاكتئاب والقلق هي أن تكون صخرة.

(أي مجردا من المشاعر)”، مشيرا إلى أن الاكتئاب والقلق مشاعر إنسانية، ولكنها يمكن أن تصبح خطرة إذا أصبحت شديدة أو طويلة الأمد.

كيف تعرف ما إذا كنت في اكتئاب أو حزن عادي؟ خبراء يجيبون

فقد موجو، وهو المدير التنفيذي الناجح في منتصف الأربعينيات من عمره، شعوره بالثقة في النفس، وأصبح يعاني من القلق.

وينصح الطبيب كوبيك بمراجعة مختصين والحديث معهم أكان للتعبير عن مشاعرك أو لطلب المساعدة.

ويستعرض موقع “ويب ميد” ستة أمور تساعد على تجاوز اكتئاب بداية العام، يقترحها علماء النفس:

1ـ إذا كنت تتوقع أنك ستجتر الأفكار السلبية قبل نهاية العام، ضع خطة لتقليل التفكير فيما واجهته.

2ـ لا تفكر في عيوبك، وفكر في الأسباب التي حالت دون تحقيق ما أردته.

3ـ بدلا من من التفكير بسلبية، اسأل نفسك: “ما الذي يمكنني فعله لتغيير موقفك؟”

4ـ حاول أن تشغل نفسك وتبقى نشيطا، مارس الرياضة لتشتت انتباهك عن اجترار خيبات الأمل.

5ـ ضع أهدافا للعام المقبل قابلة للتحقيق، وليست مجرد أحلام.

6ـ تأكد من طموحاتك وأهدافك أنها واقعية، وقد تقوم بتقسيمها إلى مراحل.