تحديد قيمة السهم بـ800 دج... والفترة تمتد من 1 إلى 30 جوان 2026

اكتتاب عمومي بـ100 مليار لرفع رأسمال شركة "إيراد"

منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) تأشيرتها على المذكرة الإعلامية الخاصة بعملية رفع رأسمال شركة “إيراد” (AYRADE SPA) بنسبة 25 بالمائة، عن طريق اللجوء العلني للادخار، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان للجنة.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار اتخذ خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15 أفريل الجاري، حيث تشمل العملية طرح 1.250.000 سهم جديد للاكتتاب، على أن يتم إدراجها ضمن قسم النمو بسوق سندات رأس المال.
وحدد سعر إصدار السهم الواحد بـ800 دينار جزائري، ما يمثل قيمة إجمالية للعملية تقدر بمليار دينار جزائري، مع تحديد تاريخ التمتع بالأسهم في الفاتح جانفي 2026.
وأضاف البيان أن الأسهم ستكون في شكل سندات اسمية غير مادية، يتم قيدها في حسابات لدى ماسكي الحسابات – حافظي السندات.
وتمتد فترة الاكتتاب من 1 إلى 30 جوان 2026، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بعشرة (10) أسهم لكل مكتتب.
وفيما يخص توزيع العرض، خصصت نسبة 50 بالمائة من الأسهم، أي 625.000 سهم، لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين، و0.5 بالمائة (6.250 سهم) لموظفي الشركة، فيما تعود نسبة 49.5 بالمائة (618.750 سهم) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
وأشار المصدر إلى أن المذكرة الإعلامية المؤشر عليها ونشرة الإصدار ستكونان متاحتين للمستثمرين على مستوى المقر الاجتماعي للشركة، وكذا لدى الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بعملية التوظيف، إضافة إلى نشرهما عبر المواقع الإلكترونية لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيير بورصة القيم.
يذكر أن شركة “إيراد”(AYRADE SPA) ، التي تأسست سنة 2009، تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، فضلا عن تطوير الحلول والخدمات الرقمية، ويبلغ رأسمالها الاجتماعي 25 مليون دينار جزائري، موزع على 5 ملايين سهم.

