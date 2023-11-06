اكتشاف ورشة سرية لصناعة العسل المغشوش والمضاربة في مادة السكّر بباتنة

حجز 100 قنطار من السكّر والعسل و1600 قارورة ماء ورد فاسد

أوقف عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، تاجرا يبلغ من العمر 42 سنة، بعد تورطه في إنشاء ورشة سرية مختصة في صناعة العسل المغشوش والمضاربة في مادة السكر المدعم، حيث مكنت عملية مداهمة الورشة التي كانت تنشط بطريقة غير قانونية بمدينة باتنة، من حجز أزيد من 20 قنطارا من مادة السكر، و1632 قارورة من ماء الورد منتهية الصلاحية، وأزيد من 80 قنطارا من مادة العسل مجهولة الوسم، إضافة إلى خزان ذي سعة ألف لتر مملوء بمادة العسل المصنّع، وعتاد وتجهيزات خاصة بالتذويب والتحضير، وملصقات علامات تجارية مختلفة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار حملة مكافحة كل أشكال المضاربة وحماية المستهلك، تمت إثر حصول أفراد الدرك الوطني بباتنة على معلومات مفادها وجود ورشة تنشط بطريقة غير شرعية لإنتاج العسل المغشوش، وتسويقه عبر مختلف الولايات.

وبعد عمليات التحري والتحقيق والتأكد من تلك المعلومات، داهم أفراد الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة، الورشة المتواجدة داخل مستودع، كائن ببلدية باتنة، أين تم توقيف صاحبها البالغ من العمر 42 سنة، ليتضح أن الورشة، مختصة في صناعة مادة العسل، بعد تحويل مادة السكر المدعّمة من طرف الدولة، خارج النصوص القانونية.

وأسفرت العملية، حسب ذات المصدر عن حجز 2225 كلغ من مادة السكر المدعم وأزيد من 8600 كلغ من العسل، منها دون علامة ومنها دون وسم للمنتوج، وكذا 1632 قارورة من ماء الورد منتهي الصلاحية، تستعمل في صناعة العسل، إضافة إلى خزان بسعة ألف لتر، مملوء بمادة العسل الجاهزة للتسويق، دون علامة تجارية، وعتاد وتجهيزات، متنوعة تستعمل في صناعة العسل، أين تم ضبط المحجوزات وتم تحويل مادة السكر والتجهيزات المستعملة في الإنتاج إلى مصالح مديرية أملاك الدولة، فيما تم إتلاف باقي المحجوزات من عسل وماء ورد فاسد، على مستوى مركز الردم التقني، فيما تم تحويل صاحب الورشة إلى مقر فرقة الدرك الوطني بباتنة للتحقيق معه وإنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة المضاربة بمواد استهلاكية مدعمة، وممارسة نشاط تجاري خارج السجل التجاري، وجنحة خداع المستهلك، وجنحة عدم الفوترة، سيتم بموجبه إحالته على نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة.