اكتظاظ في سجون الإحتلال بعد حملة الإعتقالات في جينين

شهدت السجون الإسرائيلية اكتظاظا بعد حملة الإعتقالات التي قامت بها قوات الإحتلال في صفوف الفلسطينين أثناء عدوانها الأخير على جنين.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن قوات الإحتلال قامت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينين في مخيم جنين، وذلك خلال عدوانها الأخير.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم الثلاثاء، 11 جويلية، عن لسان محامية الهيأة شيرين العراقي، فقوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت 130 فلسطينيا بينهم مصابون.

المحامية أفادت عقب زيارتها سجن “مجدو”، أن عددا من المعتقلين تم تحويله إلى الإعتقال الإداري.

كما أضافت شيرين العراقي أيضا أن هناك اكتظاظا عاليا في أقسام السجن، ما دفع إدارته إلى فتح قسم إضافي خصصته لأسرى المخيم.

ممثل سجن “مجدو”، المعتقل الفلسطيني جاسر أبو سريس قال من جانبه للوكالة “شهدنا فترة صعبة مع اجتياح مخيم جنين من حملة اعتقالات كبيرة والأعداد في ازدياد يوما بعد يوم، والقسم خالٍ من أي مقومات حياتية، ويجب أن يتم تجهيزه من ناحية الكانتينا والطعام، والمستلزمات الأساسية، ليستطيع الأسرى العيش بكرامة”.