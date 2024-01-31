-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأخبار الرياضية
باقي بوخالفة
2024/01/31
23
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
منح تأشيرة الجزائر “الصعبة” لمغامر بريطاني شهير يثير الجدل وإيلون ماسك يعلق!
نحو توفير سرعات تدفّق أعلى للانترنت في الجزائر
الجزائر تحشد الاستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية
تكوين 261 مفتش في الرياضيات والكفاءات الرقمية
ارتفاع التنصيبات في القطاع الاقتصادي إلى 374 ألف خلال 2023
7 إجراءات جديدة لإنجاح عمرة رمضان 2024
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
استفزاز جديد للجزائر.. القصر العلوي يواصل اللعب بالنار!
2024/01/30
الكونغوليون يُريدون تطهير “الكاف” من قاذورات المغربي لقجع
2024/01/29
بلماضي رفض فسخ العقد مع الفاف ويطالب بأمواله كاملة
2024/01/29
بونجاح في طريقه إلى هذا النّادي
2024/01/29
وأخيرا.. حليلوزيتش يعلق على إمكانية تدريب “الخضر”
2024/01/30
الرأي
المزيد
فردةُ حذاءِ السِّنوار تكفيكم
حسين لقرع
2024/01/31
واللهُ متمّ نوره
سلطان بركاني
2024/01/31
لعن الله أمريكا وفرنسا
محمد الهادي الحسني
2024/01/31
75 ثانية بين قوة أمريكا وردّ اليمن!
محمد سليم قلالة
2024/01/30
عقابٌ دولي مقيت
حسين لقرع
2024/01/30