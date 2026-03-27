الأدوية المضادة للسرطان في صلب التكوين الجامعي لطلبة الصيدلة

لمساعدتهم على اكتساب مهارات للاندماج في سوق العمل

بالتزامن مع التحولات التي يعرفها قطاع الصناعة الصيدلانية، خاصة في مجال الأدوية المضادة للسرطان، تسعى العديد من المنظمات الطلابية إلى إطلاق تظاهرات العلمية التي تفتح المجال أمام الطلبة للاحتكاك المباشر بخبراء الميدان، وفهم مختلف مراحل تطوير الدواء، من عملية البحث إلى غاية وصوله إلى المريض.

وفي سياق ذلك، كشفت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر “أسيبا”، عن تنظيم تظاهرة علمية في طبعتها السادسة وذلك في إطار أنشطتها في مجال التطوير المهني، الذي اختير له هذه السنة موضوع “المسار الصيدلاني للأدوية المضادة للسرطان: من التطوير إلى الوصول الآمن إلى المريض”، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الطلبة وتحضيرهم لمتطلبات القطاع الصناعي.

وبحسب ما كشف عنه ممثل عن الجمعية العلمية “أسيبا” مهدي بويشر، سيكون الطلبة على موعد بداية من تاريخ 4 و5 أفريل المقبل على مستوى كلية الصيدلة بالجزائر العاصمة.

ويرتكز هذا الموعد العلمي بحسب محدثنا على جملة من الأهداف التي تسعى إلى بناء قاعدة معرفية متينة لدى الطلبة، وحرصهم على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصيدلة، والسعي إلى اكتساب مهارات عملية تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، خاصة في مجال حساس كالأدوية المضادة للسرطان، الذي يبقى من أبرز التحديات الصحية في العالم.

وسيتم دراسة دورة الدواء مع التركيز على الأدوية المضادة للسرطان التي تعرف توسعا محليا متزايدا، إلى جانب تعزيز المعارف في مجال تسيير الجودة المطبقة على القطاع الصيدلاني، وضمان فهم منظم لمختلف جوانب الصناعة الصيدلانية، كما تهدف التظاهر بحسب المتحدث إلى التكوين في أدوات الجودة وعمليات التدقيق، مع العمل على تطوير المهارات في الصناعة، على غرار التواصل والقيادة، فضلا عن إتاحة فرصة تبادل مثمر مع خبراء الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

ويتضمن برنامج التظاهرة جانب نظري وتطبيقي، حيث سيتم تنظيم ندوة عبر الإنترنت قبل الحدث تتضمن طاولة مستديرة حول “الصناعة الصيدلانية والتحديات الاجتماعية والاقتصادي”، إلى جانب سلسلة من المحاضرات التي تغطي كامل مسار الدواء المضاد للسرطان، بدءا من البحث والتطوير، مرورا بالجوانب التنظيمية والاقتصاد الدوائي، وصولا إلى الإنتاج وسلسلة التوريد، وكذا اليقظة الدوائية، وذلك من خلال ندوات علمية ونقاشات مفتوحة.

وبالمقابل، سيخصص ورشات عملية تشمل مواضيع تتعلق بالجودة، والتدقيق، يتضمن ندوة عبر الإنترنت بعد الحدث، تُنظم عبر منصة “زووم”، تحت عنوان: “الولوج إلى السوق والتسويق الصيدلاني: ركيزتان متكاملتان لضمان وصول الدواء واعتماده من طرف المريض”، وهي خطوة تهدف إلى تعميق فهم الطلبة لمفاهيم السوق والتسويق في المجال الصيدلاني.

وأضاف محدثنا أن التظاهرة ستشمل أيضا الجوانب التكوينية يتعلق بتطوير المهارات الناعمة، من خلال دورات في التواصل، واعتبرها ضرورة من أجل بناء المسار المهني للطلبة داخل القطاع الصناعي.

ومن المرتقب أن ترافق هذه التظاهرة حملة رقمية عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى متنوع يشمل مقاطع قصيرة، منشورات وإنفوغرافيك، بهدف توسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من الطلبة والمهتمين.