الأزمة الروسية الأوكرانية: الرئيس تبون يشكر بوتين على قبول إمكانية وساطة الجزائر

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شكره إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين إثر قبول طلب إمكانية توسط الجزائر في الأزمة القائمة بين البلدين الصديقين.

وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة المعمقة، قال الرئيس تبون” شاكر لفخامة الرئيس بوتين سعة صدره على قوبله امكانية توسط الجزائر بين روسيا وأوكرانيا حول النزاع القائم بين الدولتين”.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته إن زيارته إلى روسيا تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدين لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز ديناميكية التعاون .

وكانت المحادثات حسب رئيس الجمهورية مثمرة، صريحة وصادقة، عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة وأكدت الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين.

وأضاف الرئيس “لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء إلى العلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا”.

وتابع “وفي هذا الصدد أجدد ارتياحنا لتوافق الرؤى اتجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا”.

واعتبر الرئيس تبون إن هاته الفرصة سمحت بتوجيه جزيل الشكر للرئيس على دعم روسيا لترشح الجزائر إلى الانضام لمجموعة بريكس.

كما تم الاتفاق، يضيف رئيس الجمهورية، على المُضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى مزيد من التعاون وهو ما يعكس التوقيع على اعلان الشراكة المعمقة.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سعادته باستقبال “الصديق العزيز عبد المجيد تبون في قصر الكرملين”.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، رفقة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين على التوقيع على إعلان الشراكة الاتسراتيجية المعمقة بين روسيا والجزائر.

وقام الرئيس تبون رفقة نظيره الروسي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين، وهذا عقب المحادثات الثنائية التي جمعت الطرفين.

للإشارة فقد شملت الاتفاقات الموقعة بين الطرفين مجالات التجارة، الزراعة، الثقافة والعدل.