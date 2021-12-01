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جواهر

الأصل في الشرع الزواج بواحدة وليس التعدد.. فتوى تثير ضجة

نادية شريف
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الأصل في الشرع الزواج بواحدة وليس التعدد.. فتوى تثير ضجة

أثارت دار الإفتاء المصرية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيدها أن الأصل في الشرع الزواج بواحدة وليس التعدد. 

وقالت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين.

وأضافت أنه من المعلوم أيضا أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.

وتابعت: “وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد”.

وقالت تقارير إخبارية بأن دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل في مسألة تعدد الزوجات، ولكن المتجول عبر مختلف المواقع والمنصات يجد حربا كلامية بين عديد الأطراف والجبهات.

وقال نشطاء إن العكس هو الصحيح وعلى المسلم مخالفة النصارى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

وفي لقاء له على فضائية “إم بي سي مصر”، كان مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قد أشار إلى أن “الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهن”.

ولفت إلى أن “الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية”، مشيرا إلى أنه “ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة”.

وأضاف مبروك عطية أن “المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز”.

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التعليقات
3
  • جلال

    لقد تنبه الأزهر أخيرا الى إن الإسلام لا يدعو الى التعدد في الزواج من أجل أشباع الرغبات والنزوات الذكورية كما فهم وفسر الآية بعض مرضى النفوس الذين أعتبروا المرأة متاع ومتعة.إن الآية تتكلم عن الأيتام ولا تحتاج الى فقيه فلتة زمانه (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) أي نكاح أم الأيتام من أجل التكفل بالأيتام وليس حبا في أمهم هذا إذا رضيت بكم (طابت نفسها لكم) وليس كما تريدونه أنتم,نحن هنا أمام أيتام فقدوا آباءهم يريد نا الله سبحانه ويأمرنا أن نبرهم ونقسط فيهم ونرعاهم وننمي لهم أموالهم فهل نأخذ الأيتام القاصرين من أمهاتهم الى بيوتنا ونربيهم بعيدا عنهن؟ في حالة الخوف من عدم الإقساط في اليتامى جاءت الآية بالحل بالزواج من أمهاتهم الأرامل والخطاب موجه الى متزوجين بواحدة وعندهم أولاد والتعددية هنا بمفهومها الإنساني الإجتماعي وليس بمفهومها الجنسي تدور حول اليتامى والبر بهم والقسط إليهم وهى تحل مشاكل فادحة نتيجة الحروب ووجود رجل الى جانب أرملة وتوفير مأوى للأيتام ضمن بقاء الأم الأرملة على رأس أولادها .اليتم يسقط حكما مع بلوغ سن النكاح

    -1
  • جزائري كافر بالإسلام

    الحمد لله عل نعمة النكاح و كفى بها نعمة

    -1
  • احمد

    درسنا في الثانوية تعريف الزواج هو الاستمتاع لا يجوز للرجل الزنا

    0

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