الألعاب الرياضية العربية بالجزائر فرصة للم الشمل الرياضي العربي

رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة يؤكد:

اعتبر رئيس وفد مجلس الشارقة الرياضي (الإمارات العربية المتحدة)، الدكتور عبد الله عبد الرحمان بن سلطان أن تنظيم الجزائر لدورة الألعاب الرياضية العربية الجزائر-2023 يعد “فرصة ثمينة لجمع الشمل الرياضي العربي بعد توقف طويل وتمثل خطوة هامة نحو البروز في البطولات الدولية الكبرى”.

ويشارك الوفد الرياضي الممثل للإمارات العربية المتحدة في نسخة الجزائر-2023 بتعداد معتبر قوامه 131 رياضي ورياضية يتنافسون في عديد التخصصات الرياضية من بينها ألعاب القوى الرماية والكرة الطائرة، حيث حصدوا لحد الآن برونزيتن، ناهيك عن 6 ميداليات برونزية لدى فئة ذوي الهمم.

وفي حديثه على هامش فعاليات المحفل العربي بالجزائر أكد الدكتور عبد الله عبد الرحمان بن سلطان وهو عضو بمجلس إمارة الشارقة الرياضي أنه “يشجع هذا التجمع الرياضي العربي بعد توقف طويل للألعاب العربية وعليه نشكر الجزائر على هذه الضافية وصراحة أبهرنا بحفل الافتتاح الجميل..ونحن بحاجة ماسة لهذه الملتقيات الرياضية حتى نتمكن من تعزيز التكامل والتعاون العربي فيما بيننا وكلنا إخوة ورجل واحد بإذن لله”.

وأضاف المسؤول: “مثل هذه التظاهرات تؤكد على أننا نمتلك نفس الفكر والرؤية التي ترتكز على خطط وبرامج تنم على وجود الشباب يطمحون إيصال الرياضة العربية إلى مستويات عالمية. وأحسن مثال على ذلك هو تضامننا مع قطر في تنظيم كأس العالم-2022″.

وباحتساب الجزائر، يشارك في الألعاب العربية بالجزائر 22 دولة وهي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العربية السعودية، السودان، العراق، المغرب، تونس، مصر، اليمن، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، الكويت، البحرين، عمان، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي وموريتانيا.

وبخصوص تطلعات الوفد الرياضي الإماراتي الحاضر بالجزائر أفاد الدكتور عبد الله عبد الرحمان بن سلطان أن ا”لهدف الأسمى من المشاركة في هذا العرس العربي هو تعزيز تواجد الرياضيين الإماراتيين بالمنافسات الكبيرة، حيث شاركنا بوفد ضخم مجموعه 131 رياضي ورياضية يمثلون عدة تخصصات رياضية دون احتساب الإداريين والمرافقين”.

وتابع المتحدث: “ناهيك عن التنافس على بعض الميداليات وصعود منصة التتويج لدى بعض الرياضات مثلما هو الحال عند فئة ذوي الهمم. من خلال هذه التظاهرات الرياضية البارزة نطمح كإماراتيين وكعرب لبلوغ مصاف العالمية وهذه رؤية وشغف كل مواطن عربي”.

وعلى هامش فعاليات دورة الألعاب الرياضية العربية الجزائر-2023، قام وفد إمارة الشارقة الرياضي بالجزائر برئاسة الدكتور عبد الله عبد الرحمان بن سلطان لتسليم راية العاصمة الثقافة الرياضية إلى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، لتنتقل من إمارة الشارقة-2022 إلى الجزائر-2023.

وأوضح عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة : “تنضوي جائزة الثقافة الرياضية تحت لواء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية العربية وهي مبادرة من دولة الإمارات من أجل تسابق ثقافي رياضي من خلال وجود استراتيجيات للرياضة من حيث البنية التحية والمنشآت الرياضية والنتائج الفنية وكذا التواصل الثقافي من الدول وهي عدة معايير أخذت على ضوئها نالتها الإمارات لتنتقل هذا العام إلى الجزائر”.

مضيفا: “بمناسبة الألعاب الرياضية العربية جئنا لتهنئته الجزائر بعيد استقلالها الـ61 وكذا لتسليم راية العاصمة الثقافة الرياضية من إمارة الشارقة التي نالت شرف النسخة الأولى عام 2022 لنسلمها إلى الجزائر التي ستكون عاصمة الثقافة الرياضية لعام 2023”.