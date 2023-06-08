الألعاب العربية الجزائر 2023 .. ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 18 بلدا

كشف الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الألعاب الرياضية العربية، سيد أحمد سالمي، أن عدد الدول المشاركة في طبعة الجزائر، ارتفع إلى 18 بلدا.

وقال سالمي: “عدد الدول التي أكدت حضورها ارتفع من 15 إلى 18 دولة في القائمة الموسعة التي أغلقت الثلاثاء، في انتظار القائمة المصغرة التي ستغلق يوم 15 جوان الجاري”.

وأضاف الأمين العام للجنة المنظمة، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى: “حاليا تجاوز عدد المشاركين 3800 رياضي ورياضية، علاوة عن عدد المرافقين لهم من تقنيين وطاقم طبي، وهو ما يثبت أن الوفود العربية منحت الأهمية اللازمة لدعوة الجزائر للمشاركة في هذا العرس الرياضي الكبير”.

وأكد الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الألعاب الرياضية العربية، في طبعتها الـ15 أن هناك بعض البلدان طلبت فتح التسجيلات مجددا وتسهل لها اللجنة، للسماح لكل الدول العربية الـ22 بالمشاركة.

وكشف سالمي أن عملية القرعة الخاصة بالرياضات الجماعية ستجرى يوم الاثنين 19 جوان، بعد أن تم ضبط برنامج الرياضات الفردية، بالإضافة إلى تحديد برنامج التدريبات.