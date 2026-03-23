الألماني فليك يعادل رقم غوارديولا القياسي مع برشلونة

قاد المدرب الألماني هانسي فليك نادي برشلونة، لتحقيق فوزه الـ15 على التوالي في “الليغا” على ملعبه هذا الموسم.

وعادل فليك بذلك الرقم القياسي الصامد منذ عهد بيب غوارديولا في موسم 2010-2011.

وتغلب برشلونة بهدف نظيف على رايو فاليكانو الأحد، رافعا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول.

وسيكون الموعد يوم 11 أفريل المقبل، عندما يستضيف برشلونة نادي إسبانيول في “ديربي كتالونيا”.

وفي حال الفوز، سينفرد فليك بالرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة انتصارات على أرضه في موسم واحد في تاريخ النادي ليتخطى رسمياً إنجاز غوارديولا.