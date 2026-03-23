الألماني فليك يعادل رقم غوارديولا القياسي مع برشلونة

الألماني فليك يعادل رقم غوارديولا القياسي مع برشلونة
قاد المدرب الألماني هانسي فليك نادي برشلونة، لتحقيق فوزه الـ15 على التوالي في “الليغا” على ملعبه هذا الموسم.

وعادل فليك بذلك الرقم القياسي الصامد منذ عهد بيب غوارديولا في موسم 2010-2011.

وتغلب برشلونة بهدف نظيف على رايو فاليكانو الأحد، رافعا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول.

وسيكون الموعد يوم 11 أفريل المقبل، عندما يستضيف برشلونة نادي إسبانيول في “ديربي كتالونيا”.

وفي حال الفوز، سينفرد فليك بالرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة انتصارات على أرضه في موسم واحد في تاريخ النادي ليتخطى رسمياً إنجاز غوارديولا.

مقالات ذات صلة
برونزية عالمية لتريكي في الوثب الثلاثي ببولندا

برونزية عالمية لتريكي في الوثب الثلاثي ببولندا

الرابطة تكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 24

الرابطة تكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 24

صايفي يعلن عن قائمة اللاعبين تحسبا لوديتي الكونغو الديمقراطية

صايفي يعلن عن قائمة اللاعبين تحسبا لوديتي الكونغو الديمقراطية

غياب النجمة الثانية عن القميص.. الاتحاد السنغالي يوضح

غياب النجمة الثانية عن القميص.. الاتحاد السنغالي يوضح

الاتحاد السوفي يعيد ظاهرة السقوط المتتالي للأندية إلى الواجهة

الاتحاد السوفي يعيد ظاهرة السقوط المتتالي للأندية إلى الواجهة

تعيين حكام داربي “”بلوزداد” و”المولودية” وكلاسيكو الاتحاد وشبيبة القبائل

تعيين حكام داربي “”بلوزداد” و”المولودية” وكلاسيكو الاتحاد وشبيبة القبائل

