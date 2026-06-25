الأمم المتحدة: أي تصعيد عسكري في مدينة “الأبيض” سيعمّق الأزمة الإنسانية في السودان
أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يوم الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض السودانية ومحيطها.
وحذّر هافيتسو في مؤتمر صحفي بنيويورك، من أن أي تصعيد عسكري إضافي في السودان، قد يعرض آلاف المدنيين للخطر، ويعمّق الأزمة الإنسانية التي تعرفها البلاد.
وقال المبعوث الأممي إن الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، أصبح أكثر إثارة للقلق خلال الأيام الأخيرة. في ظل استمرار الأعمال العدائية، وتكرار الهجمات بالطائرات المسيّرة.
متابعا:”نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العدائية المستمرة حول المدينة، بما في ذلك الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة. وهذه الهجمات تؤثر بالفعل على المدنيين وعلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة”.