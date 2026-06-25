-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الأمم المتحدة: أي تصعيد عسكري في مدينة “الأبيض” سيعمّق الأزمة الإنسانية في السودان

الشروق أونلاين
  • 18
  • 0
الأمم المتحدة: أي تصعيد عسكري في مدينة “الأبيض” سيعمّق الأزمة الإنسانية في السودان
ح.م
السودان

أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يوم الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض السودانية ومحيطها.

وحذّر هافيتسو في مؤتمر صحفي بنيويورك، من أن أي تصعيد عسكري إضافي في السودان، قد يعرض آلاف المدنيين للخطر، ويعمّق الأزمة الإنسانية التي تعرفها البلاد.

وقال المبعوث الأممي إن الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، أصبح أكثر إثارة للقلق خلال الأيام الأخيرة. في ظل استمرار الأعمال العدائية، وتكرار الهجمات بالطائرات المسيّرة.

متابعا:”نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العدائية المستمرة حول المدينة، بما في ذلك الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة. وهذه الهجمات تؤثر بالفعل على المدنيين وعلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة”.

مقالات ذات صلة
زلزالا فنزويلا.. هذا ما قاله الرئيس مادورو من سجنه

زلزالا فنزويلا.. هذا ما قاله الرئيس مادورو من سجنه

إيران تمنع دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وترد بقوة على واشنطن

إيران تمنع دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وترد بقوة على واشنطن

رواية طيار أمريكي تفجر خلافاً استخباراتياً بسبب مُسيرات إيران وسنتكوم تلتزم الصمت

رواية طيار أمريكي تفجر خلافاً استخباراتياً بسبب مُسيرات إيران وسنتكوم تلتزم الصمت

“علي بابا” تلجأ للقضاء الفيدرالي وبكين تعاقب شركات أمريكية

“علي بابا” تلجأ للقضاء الفيدرالي وبكين تعاقب شركات أمريكية

جدل حول انخراط مغربي في ترتيبات أمنية منسقة مع الكيان الصهيوني

جدل حول انخراط مغربي في ترتيبات أمنية منسقة مع الكيان الصهيوني

الاتحاد الأوروبي يقر نهائياً الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يقر نهائياً الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد