الأمم المتحدة: أي تصعيد عسكري في مدينة “الأبيض” سيعمّق الأزمة الإنسانية في السودان

أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يوم الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض السودانية ومحيطها.

وحذّر هافيتسو في مؤتمر صحفي بنيويورك، من أن أي تصعيد عسكري إضافي في السودان، قد يعرض آلاف المدنيين للخطر، ويعمّق الأزمة الإنسانية التي تعرفها البلاد.