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الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة “محظور” بموجب القانون الدولي

الشروق أونلاين
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الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة “محظور” بموجب القانون الدولي
ح.م
عدوان الاحتلال على غزة

ذكرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بأن فرض الحصار الكامل على سكان قطاع غزة “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الرابع.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك:”يجب احترام كرامة الناس وحياتهم”. مضيفا أن سلطات الاحتلال “تفرض حصاراً مطبقا على قطاع غزة، شمل قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء”.

وتابع تورك أن “الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير. بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى”.

قبل أن يؤكد أن “فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.

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