الأمن يضيق الخناق على عصابات الأحياء.. توقيف متورطين بعدة ولايات

تواصل المصالح الأمنية عملياتها الرامية إلى محاربة عصابات الأحياء ووضع حد لمظاهر العنف باستعمال الأسلحة البيضاء، حيث أسفرت تدخلات متفرقة بعدة ولايات عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء محظورة.

في ولاية الطارف، تمكن أمن دائرة الذرعان من الإطاحة بعصابة أحياء كانت تنشط في بث الرعب وزرع حالة من انعدام الأمن وسط الأوساط السكانية، حيث تم توقيف 6 أفراد من عناصر العصابة، مع حجز كمية معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة التي كانت بحوزتهم، وفقا لبيان نشرته الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وبولاية البليدة، تمكنت فرقتا الشرطة القضائية والأمن الحضري قرواو بأمن دائرة بوفاريك، في قضيتين منفصلتين، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم بعد رصد مقاطع فيديو توثق لاعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وتعلقت القضية الأولى بتهجم مجموعة من الأشخاص على صاحب محل تجاري خلال الفترة الليلية، حيث ساعد مقطع فيديو قدمه الضحية في تحديد هوية المتورطين، ليتم توقيف 4 أشخاص وحجز 4 أسلحة بيضاء استُعملت في الاعتداء.

أما القضية الثانية، فتخص اعتداء بسلاح أبيض بأحد الأماكن العمومية بمدينة بوفاريك، حيث تم توقيف المشتبه فيه بعد تعرض الضحية لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى.

بخصوص ولاية تيبازة، فقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بعناصر عصابة أحياء تنشط بمدينة حجوط، بعد تورطهم في بث الرعب والاعتداء على المواطنين والإخلال بالنظام العام.

في ذات السياق، تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، خلال عمليات متفرقة نُفذت الأسبوع الماضي، من الإطاحة بـ 6 شبكات إجرامية تنشط ضمن عصابات أحياء، تضم 42 شخصا من بينهم مسبوقون قضائيا، كانوا ينشطون في بث الرعب وزرع حالة من انعدام الأمن وسط سكان عدد من أحياء العاصمة.

وجاءت هذه العمليات بعد استغلال معلومات عملياتية وأبحاث ميدانية مكثفة، مكنت محققي الشرطة من تحديد هوية أفراد الشبكات الإجرامية وتوقيفهم تباعا، حيث تبين تورطهم في ترويج المؤثرات العقلية والاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن حجز 700 كبسولة من المؤثرات العقلية، و15 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)، إضافة إلى 58 سلاحًا أبيض محظورًا من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم ضبط 5 شماريخ، و3 إشارات بحرية، و3 قارورات غاز مسيل للدموع، إلى جانب مركبة سياحية ومبلغ مالي قدره 21 مليونًا و800 ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار والانخراط في عصابات أحياء، وبث الرعب في الوسط الحضري والإخلال بالنظام العام، إضافة إلى حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.

وتندرج هذه العمليات ضمن جهود المصالح الأمنية الرامية إلى محاربة عصابات الأحياء وتجفيف منابع الجريمة، وردع كل من يسعى إلى بث الرعب وتهديد أمن المواطنين والسكينة العامة، تجسيدا للتوجهات الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة، التي أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة التصدي لها بحزم.