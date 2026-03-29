الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط في زيارة عمل إلى الجزائر

للمشاركة في فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز

يشرع الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، فريد غزالي، في زيارة عمل إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، المرتقبة يومي 30 و31 مارس 2026، والتي تجمع فاعلين بارزين في قطاع الطاقة لمناقشة مستقبل الغاز الطبيعي والهيدروجين ودورهما في دعم التنمية بالقارة الإفريقية.

وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، يشارك غزالي بصفته متحدثاً رئيسياً استراتيجياً، حيث سيقدم مداخلة بعنوان “الغاز الطبيعي في خدمة إفريقيا: السيادة الطاقوية، التصنيع والتعاون الإفريقي، منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط كمحفز”، في سياق تعزيز النقاشات حول دور الغاز في تحقيق السيادة الطاقوية ودفع عجلة التصنيع والتكامل القاري.

وتنظم الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز هذه الندوة تحت عنوان “الغاز الطبيعي والهيدروجين: الابتكار من أجل صناعة مستدامة”، بمركز المؤتمرات “أحمد بن أحمد” بوهران، بمشاركة وزراء وممثلي السلطات المحلية، ورؤساء مؤسسات من القطاع، إلى جانب مسؤولي منظمات دولية على غرار الاتحاد الدولي للغاز ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط.

وستعرف التظاهرة حضوراً واسعاً لمختلف الفاعلين في قطاع الطاقة والغاز، من خبراء وباحثين ومهندسين ومهنيين، إضافة إلى الأسرة الجامعية، حيث ستُناقش قضايا تتعلق بدور الغاز الطبيعي في مسار الانتقال الطاقوي وضمان الأمن الطاقوي.

ويتضمن برنامج الندوة سلسلة من المحاضرات والموائد المستديرة التي تتناول ستة محاور رئيسية، من بينها دور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الإمدادات واستقرار السوق العالمية، ورهانات الانتقال الطاقوي، وإزالة الكربون من قطاع الغاز، إلى جانب تقنيات التقاط وتثمين ثاني أكسيد الكربون.

كما تشمل الأشغال مناقشة ملف الهيدروجين من حيث الفرص والتحديات والآفاق الإقليمية، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة في صناعة الغاز، وإسهام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع، فضلاً عن دور الصيانة في تحسين كفاءة السلسلة الغازية وترشيد استهلاك الطاقة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري كعامل أساسي في تقدم الصناعة.

وتُعد الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز فضاءً يجمع مختلف الفاعلين في هذا المجال لتبادل الأفكار والرؤى وتقديم الحلول المتعلقة بالصناعة الطاقوية، وهي هيئة تأسست من طرف سوناطراك وسونلغاز، وتم اعتمادها في 13 جوان 1993.

وتحظى الجمعية بعضوية نظامية في الاتحاد الدولي للغاز، كما تشغل مقعداً ضمن مكتبه التنفيذي عقب انتخاب الجزائر خلال الدورة الـ 29 لمؤتمر الغاز العالمي، الذي انعقد من 19 إلى 23 ماي 2025 بالعاصمة الصينية بكين، ما يعزز حضورها في الهيئات الدولية المختصة بقطاع الغاز.