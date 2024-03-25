الأهلي المصري يتحرك لضم لاعب اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد

من المنتظر أن يشارك في مباراة جنوب إفريقيا الأربعاء

من المنتظر أن يقحم المدرب الجديد للخضر لاعب اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد في اللقاء الثاني للخضر أمام جنوب إفريقيا في إطار دورة الفيفا التي تجرى بالجزائر بمشاركة أربعة منتخبات وهي أندوروا، بوليفيا، جنوب إفريقيا والمنتخب الجزائري، خاصة وأن محور دفاع الخضر عانى الكثير في اللقاء، خاصة بعد خروج بن سبعيني بسبب الإصابة، والخطأ الذي ارتكبه عيسى ماندي الذي مكّن المنتخب البوليفي من تعديل النتيجة، وهو ما قد يجبر المدرب بيتكوفيتش إلى البحث عن حلول أخرى من بينها إقحام زين الدين بلعيد خاصة وأن اللاعب يملك تجربة كبيرة مع فريقه اتحاد العاصمة في المنافسة القارية، وهو ما جعل نادي الأهلي المصري يصر على جلبه في الميركاتو الصيفي مثلما أكده موقع الأهلي نيوز الذي أكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي مرحلة “جس النبض” لضم المدافع زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بضم اللاعب الجزائري الذي سجل هدف فوز فريقه أمام الأهلي من ضربة جزاء خلال بطولة السوبر الإفريقي قبل عدة شهور. ويرغب الأهلي في ضم المدافع الجزائري بناء على طلب من مارسيل كولر لتدعيم دفاع الفريق، حيث طلب ضم مدافع مصري وآخر أجنبي لمواجهة الغيابات التي تضرب هذا المركز.

ويسعى الأهلي لضم المدافع الجزائري خاصةً وأن عقد اللاعب مع اتحاد العاصمة يتضمن شرطاً جزائيا قيمته 650 ألف دولار وهو ما يُسهّل من إتمام الصفقة. ويذكر أن زين الدين بلعيد، قد تلقى عرضًا من أحد الوكلاء، من أجل الانضمام إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.