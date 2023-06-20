الأهلي المصري يرفض رحيل أحمد قندوسي عن الفريق

دغموم مطلوب في الدوري الفرنسي والتركي

أكد أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عدم رحيل لاعب الفريق الأحمر، الجزائري أحمد قندوسي، عن الفريق، بالرغم من تلقيه عرضًا من جانب أحد الأندية.

وكتب الصقر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الأهلي رفض رحيل قندوسي الموسم المقبل، بعد تلقيه عدة عروض، ولكن النادي متمسك باللاعب”.

وانضم قندوسي، للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري، لكن اللاعب لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق، منذ التعاقد معه.

من جهته، تلقى عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري، عرضين، أحدهما فرنسي والآخر تركي للانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه تحدث مع مسؤولي المصري خلال الفترة الماضية وطلب منهم الموافقة على رحيله بداية من الموسم المقبل، حسب ما كشفته الصحافة المصرية الثلاثاء. وأوضح المصدر أن مسؤولي المصري أخطروا اللاعب بالتركيز داخل الملعب لنهاية الموسم الجاري وعدم التفكير في أي عرض في الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام فيوتشر إحداهما في نصف نهائي الرابطة والأخرى في بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن النية داخل مجلس الإدارة هي الموافقة على رحيل اللاعب من أجل الحصول على عائد مادي كبير لدعم الصفقات الصيفية المنتظر التعاقد معها.

في سياق آخر، اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق، بعد العروض المغرية التي وصلت للاعب، والذي أبدى موافقة مبدئية على الرحيل، وذلك وفقًا للتأكيدات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.