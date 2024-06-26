الأهلي المصري يقرر الاحتفاظ بقندوسي

قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري، التراجع عن فكرة تسريح لاعبه الجزائري، أحمد قندوسي، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، والاحتفاظ به الموسم القادم، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، فإن “إدارة النادي الأهلي أبلغت وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي، باستمراره في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل”.

ويأتي قرار إدارة “نادي القرن” الاحتفاظ بلاعب وفاق سطيف السابق بعد ضياع صفقة مواطنه المدافع زين الدين بلعيد الذي فضل الانتقال إلى سانت تروند البلجيكي.

وانضم قندوسي لصفوف الأهلي، قادما من وفاق سطيف في جانفي 2023 بعقد يمتد إلى غاية 2027.

وخلال إعارته إلى نادي سيراميكا كليوباترا خاض قندوسي 25 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.