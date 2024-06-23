الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة زين الدين بلعيد

عاد النادي الأهلي بقوة للتفاوض مع إدارة اتحاد العاصمة، لمحاولة الوصول إلى اتفاق على بعض الأمور المالية التي حدث بها بعض الخلافات في الأيام الماضية، في صفقة المدافع زين الدين بلعيد.

وقالت مصادر صحفية مصرية إن النادي الأهلي رفض الاستسلام في الصفقة، بناء على رغبة مارسيل كولر، حيث يصر على ضم اللاعب في الموسم الجديد، ويرى أنه من العناصر التي يرغب في البناء عليها للمرحلة القادمة في خطة وطريقة لعب المارد الأحمر.

وقرر النادي الأهلي زيادة المقابل المادي في الصفقة من خلال تقديم عرض جديد، يصل إلى مليون و200 ألف دولار، ومنح الفريق الجزائري بعض المرونة بشأن نسبة إعادة البيع والتي كان بها بعض الخلافات في الفترة الأخيرة. وتأتي محاولات النادي الأهلي لإنقاذ الصفقة، خاصة بعد قيام إدارة الفريق الجزائري بالتفاوض مع بعض الأندية الخليجية والبلجيكية لبيع اللاعب بعيدا عن المارد الأحمر.