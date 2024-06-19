نحو التحاق زين الدين بلعيد بنادي سان تروند البلجيكي

موازاة مع تواجد مسؤولي النادي الأهلي المصري بالجزائر لإقناعه:

سيلتحق المدافع الدولي الجزائري لاتحاد الجزائر، زين الدين بلعيد، مبدئيا بنادي سان تروند البلجيكي.

المدافع الأوسط، البالغ من العمر 25 سنة، الذي رفض عروضا من الأهلي المصري وناد سعودي، فضل خوض تجربة احترافية بأوروبا من خلال اختياره نادي سان تروند المحتل للمركز التاسع في ترتيب الموسم الرئيسي للموسم 2023-2024، وبحسب نفس المصدر، “اتفق الطرفان على تحويل اللاعب مقابل صك بـ500.000 يورو، زائد نسبة في حال انتقال جديد لبلعيد نحو ناد آخر”.

ومن المنتظر، أن يتنقل بلعيد إلى بلجيكا الأسبوع المقبل لاجتياز الفحص الطبي التقليدي قبل التحاقه بالنادي البلجيكي، وكان بلعيد قد التحق باتحاد الجزائر خلال موسم 2020 قادما إليه من نصر حسين داي، حيث ساهم في تتويج تشكيلة “سوسطارة” بكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب يونغ أفريكانز التانزاني.

وفي شهر سبتمبر 2023، توّج بلعيد مع النادي العاصمي بالكأس الإفريقية الممتازة على حساب الأهلي المصري (1-0) بمدينة الطائف بالعربية السعودية. وكان ابن مدينة الثنية ببومرداس قد استدعي من طرف الناخب الوطني فلاديمير بتكوفيتش للمباراتين الأخيرتين أمام غينيا (1-2) بالجزائر وخارج الوطن أمام أوغندا (2-1) لحساب الجولتين الـ3 و4 لتصفيات كأس العالم 2026.

علما أن صحفا مصرية أكدت تواجد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق، بالجزائر من أجل بحث مفاوضات جديدة مع مسؤولي نادي اتحاد العاصمة ووالد الدولي الجزائري، ثم وكيله لمحاولة وضع اتفاق جديد لإنهاء الصفقة لصالح النادي الأهلي، خاصة أن اللاعب تلقى عرضا من جانب النادي البلجيكي لخوض تجربة الاحتراف، غير أن اللاعب استشار عددا من مقربيه ولاعبين دوليين ينشطون معه في المنتخب ونصحوه باللعب في أوروبا.