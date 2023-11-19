الإتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية معايير فيما يتعلق بفلسطين.. يقول رئيس الوزراء الإيرلندي

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادكار، إن الاتحاد الأوروبي وبعض القوى الغربية، تتعامل بـ"ازدواجية معايير" حينما يتعلق الأمر بالدولة العبرية وفلسطين.

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادكار، إن الاتحاد الأوروبي وبعض القوى الغربية، تتعامل بـ”ازدواجية معايير” حينما يتعلق الأمر بالدولة العبرية وفلسطين.

حسب ما نقلته صحيفة “أوكسفورد مايل” فقد قال رئيس الوزراء الإيرلندي “أنه حينما يتعلق الأمر بالقانون الإنساني الدولي، فإنه يجب أن يتم تطبيقه في جميع المجالات.”

كما عبر ليو فرادكار عن تخوفه من تأثير ازدواجية المعايير الغربية هذه في تعاملها مع ما يحدث في فلسطين على الحرب في أوكرانيا. وقال “أحد مخاوفي هو أن المعايير المزدوجة التي تطبقها بعض الدول في الغرب تقوض في الواقع القتال في أوكرانيا.”

رئيس الوزراء الإيرلندي قال أن من الملفات التي كان يعمل عليها “بجدية شديدة”، والتي عمل عليها أيضا “القادة الأوروبيون بجدية كبيرة، هو كسب الدعم لأوكرانيا عبر الجنوب العالمي – من أفريقيا، ومن أمريكا اللاتينية، ومن آسيا – قائلين لهم: أن ما يحدث في أوكرانيا هو حرب عدوانية، إنها حرب إمبريالية.” ليضيف “لسوء الحظ، فإن بعض المعايير المزدوجة التي رأيناها من الكثير من القوى الغربية قوضت تلك المعركة.”

وأدلى رئيس الوزراء الإيرلندي بهذه التصريحات بعد أن سار الآلاف من المؤيدين لفلسطين في مظاهرات عبر شوارع العاصمة الأيرلندية دبلن.