الإثنين أو الثلاثاء؟.. توقّعات جديدة بشأن بداية رمضان

رجّحت جمعية الشعرى لعلم الفلك مساء الجمعة، أن يتمّم شهر شعبان 1445ه، 30 يوما في الجزائر. ليكون أول يوم شهر رمضان الثلاثاء الموافق لـ12 مارس.

وأرجعت الجمعية ذلك، إلى أن اقتران هلال رمضان سيحدث صبيحة الأحد 10 مارس، الذي حدّد ليكون ليلة تحرّي هلال شهر الصيام، من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في البلاد.

“إلا أن الهلال لن يعمّر بقدر كاف، ليتم رصده بالعين المجردة عند تحرّيه بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بالجزائر، وعند كامل الدول العربية والآسيوية”، توضح الجمعية.

“وعليه يجب أن نتمم شعبان 30 يوما، ليكون أول يوم شهر الصيام الثلاثاء 12 مارس”، تخلص جمعية الشعرى. مؤكدة أن الهلال “سيكون غير مرئي تمامًا بالعين المجردة في 10 مارس”.

وأشارت الجمعية بالمقابل، إلى أن الدول التي تعتمد على الحساب، وليس على المشاهدة المباشرة، مثل تركيا، ستبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس وليس يوم الثلاثاء.

قبل أن تذكّر بأن “الجهة الوحيدة المخولة لإصدار فتوى بشأن بداية رمضان، هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.