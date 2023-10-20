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العالم

الإحتلال يهدّد بقصف مستشفى القدس الذي يضمّ مئات المرضى وآلاف النّازحين

الشروق أونلاين
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الإحتلال يهدّد بقصف مستشفى القدس الذي يضمّ مئات المرضى وآلاف النّازحين
ح. م
وجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي وذلك بعد تلقيها تهديدا من طرف سلطات الإحتلال بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة.

وجّهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدّولي وذلك بعد تلقّيها تهديدا من طرف سلطات الإحتلال بقصف مستشفى القدس في قطاع غزّة.

فقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيانها، أنّها تلقت مساء اليوم الجمعة، 20 أكتوبر، تهديدا من طرف الإحتلال بالقصف والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي “يضّم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية.” كتبت الجمعية.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، التي تقوم بتسيير المستشفى، أطلقت نداء للمجتمع الدولي “نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني.”

وقد نشر الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو من داخل المستشفى الذي تهدد سلطات الإحتلال بقصفه وتطالب من الجمعية إخلاءه حيث يمكن رؤية آلاف المرضى واللّاجئين فيه من أطفال وعائلات.

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