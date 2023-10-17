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500 شهيدا على الأقل في قصف للاحتلال على المستشفى المعمداني بغزة
العالم

500 شهيدا على الأقل في قصف للاحتلال على المستشفى المعمداني بغزة

الشروق أونلاين
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500 شهيدا على الأقل في قصف للاحتلال على المستشفى المعمداني بغزة
ح.م
قصف مستشفى في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة. ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل لحظة استهداف المستشفى بضربة جوية، قبل نشوب حريق مهول عقب القصف.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل، في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.

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