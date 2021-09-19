الإدارة السابقة هلكت الفريق… سرحت العديد من اللاعبين وسنقوم باستقدامات

الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يزيد ياريشان:

قال، الأحد، الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يزيد ياريشان إن الإدارة السابقة تركت الفريق في وضع كارثي، واعدا الأنصار بكشف حقيقة تسيير الإدارة السابقة في أقرب وقت.

وخلال ندوة صحفية عقدت، الأحد، بتيزي وزو، قال الرئيس الجديد إن طاقمه سيقوم بحل المشاكل المستعجلة في الفريق خاصة فيما تعلق بالاستقدامات وتأهيل اللاعبين بعدها.

حيث أشار إلى أن بعض اللاعبين يدينون للفريق بمبالغ كبيرة على غرار رضا بن سايح هداف الفريق يدين بـ14 شهرا وبن عبدي أفضل لاعب في الموسم بـ8 أشهر. مشيرا أن بعض اللاعبين تم تسريحهم دون مراعاة مصلحة الفريق. وأضاف أن الإدارة قامت بتأهيل لاعبين غادروا الفريق وآخرون لم يتم تأهيلهم مثل اللاعب واوقاسي.

وأكد ياريشان اعتداء مجهولين على محله التجاري بمرسيليا وإحراق سيارة سكرتيرته مؤكدا أن كاميرات المراقبة رصدت حادثة الاعتداء والشرطة الفرنسية باشرت تحقيقا في الملف.

الرئيس ياريشان قال أيضا إنه اتفق مع لاعبين جدد سيوقعون في الساعات القليلة القادمة، كما تم الاتفاق مع المدرب سطمبولي على التعاقد مع لاعبين جدد لكنهم لن يلعبوا كأس الكاف، وأن الفريق سيشارك في كأس الكاف بالتعداد المتواجد في تربص تيكجدة بسبب تسريح العديد من اللاعبين.

كما أكد أن هناك صفحة رسمية على الفايسبوك باسم فريق شبيبة القبائل، سنحاول استرجاعها أو سنقوم بفتح صفحة جديدة وموقع إلكتروني جديدين.