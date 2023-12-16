الإصابات هاجس يؤرق بلماضي قبل “الكان”

عوار وبن طالب وعمورة ينضمون إلى قائمة المصابين

يعيش الناخب الوطني، جمال بلماضي، هذه الأيام ضغطا متواصلا، بسبب مخاوفه، من الإصابات التي قد يتعرض لها لاعبو الخضر قبيل أيام قليلة من نهائيات كاس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار ما بين الـ13 جانفي و11 فيفري 2024.

بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها، الشهر الماضي، المدافعان عيسى ماندي مع المنتخب الوطني في مباراة الموزمبيق، ثم ريان ايت نوري مع ناديه والفرهامبتون الأنجليزي، ناهيك عن العنصرية التي طالت يوسف عطال، التي تسببت في ابتعاده عن المنافسة لأسابيع، يبدو أن الدور جاء هذه المرة على عناصر وسط الميدان والهجوم، وهذا بإصابة الثلاثي حسام عوار مع روما، ونبيل بن طالب مع ليل ومحمد أمين عمورة مع ناديه سانت جيلواز البلجيكي.

وكان متوسط ميدان الخضر، حسام عوار، اكتفى، الخميس الفارط، بلعب شوط واحد فقط مع ناديه روما في مباراته أمام نادي شيريف تيراسبول ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي. واضطر عوار، الذي استعاد من جديد مكانته الأساسية بمناسبة منافسة الدوري الأوروبي، للخروج في الدقيقة 46 بعد شعوره بآلام على مستوى العضلات المقربة.

من جهته، وبعدما قدم مباراة كبيرة وقاد فريقه سانت جيلواز لتحقيق الفوز على حساب ليفربول (2ـ1)، بهدف وتمريرة حاسمة، تعرض مهاجم الخضر، محمد أمين عمورة، لشد عضلي مع نهاية المواجهة، اضطر هو الآخر لترك مكانه، على أمل أن تكون الإصابة خفيفة ولا تهدد مشاركته في كاس إفريقيا شهر جانفي القادم مع المنتخب الوطني.

ذات سوء الطالع لاحق كذلك الدولي الجزائري لنادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، الذي لم يسعفه الحظ لإتمام مباراة ناديه ليل الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي أمام الضيف كي كلاكسفيك من جزر فاروه، واضطر لمغادرة أرضية الميدان ما بين الشوطين متأثرا بإصابة ستحدد الفحوصات خطورتها.

وتأتي هذه الإصابات لتضاف إلى القائمة الأولى التي تضم كل من عيسى ماندي، ريان ايت نوري، وإسلام سليماني، الذي سيكتفي بالتحضيرات التي سيقوم بها مع المنتخب الوطني قبل “الكان” بعد نهاية الموسم في البرازيل، بالإضافة إلى نجم ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر العائد مؤخرا إلى المنافسة بعد غياب دام حوالي سبعة أشهر.

وقبل أقل من شهر على موعد انطلاق كأس إفريقيا بكوت ديفوار، يأمل الناخب الوطني أن يستعيد لاعبوه المصابون لعافيتهم ويتجنب الآخرون التعرض إلى إصابات، وهذا من أجل الاستفادة من جميع أوراقه الرابحة خلال البطولة التي يسعى المنتخب الوطني للتألق فيها ولم لا العودة بالتاج القاري وإعادة إنجاز “كان” 2019 بمصر.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب الدور الأول من “الكان” ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من بوركينافاسو، أنغولا.

ويفتتح “محاربي الصحراء” مشوارهم في البطولة يوم الإثنين 15 جانفي المقبل بمواجهة منتخب أنغولا، بملعب السلام بمدينة بواكي، وعلى نفس الملعب يخوض الخضر مباراتهم الثانية أمام منتخب بوركينافاسو يوم السبت 20 من ذات الشهر، قبل اختتام الدور الأول أمام منتخب موريتانيا يوم 23 جانفي.