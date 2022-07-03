“الإصابة منعتني من إهداء ذهبية للجزائر”

حمادي تتوج بفضية وبرونزية في رفع الأثقال وتصرح:

صنعت حمادي مغنية، الأفراح في رياضة رفع الأثقال، وهذا بعد أن تمكنت من تحقيق ميداليتين دفعة واحدة، الأولى فضية في وزن 71 كلغ، وكانت في اختصاص الخطف..

حيث تمكنت من رفع 100 كلغ، ثم حلت ثالثة في منافسة النثر برفعة وزنها 121 كلغ، لتضيف مداليتين ثمينتين للجزائر التي تحتل حاليا المركز الثالث في الترتيب العام، خلف تركيا وايطاليا، وقالت في تصريحات بعد التتويج: “أنا سعيدة جدا بهذا الإنجاز المتمثل في حصولي على ميداليتين، واحدة فضية وأخرى برونزية أمام أبطال عالميين وأولمبيين، للأسف كنت أريد منح بلدي ذهبية، لكن الإصابة التي تعرضت لها منعتني من ذلك..

لكن على كل حال قدمت كل ما أستطيع، وأهدي تتويجي لعائلتي وللمدربين الذين سهروا معي، وخاصة إلى الجمهور الذي ساندني بقوة وأعطاني دفعة معنوية كبيرة، لقد تعبت كثيرا على مدار 8 أشهر، ضحيت بدراستي ووقتي من أجل رفع العلم الجزائري، والحمد لله أنني وفقت في مهمتي”.