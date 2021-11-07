-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة حول الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 13 ولاية
رياضة
الدولي الجزائري يوسف عطال يؤكد:

الإصابة من الماضي.. وأنا في طريق استرجاع مستوياتي

ع. ع
  • 21
  • 0
الإصابة من الماضي.. وأنا في طريق استرجاع مستوياتي

اعتبر المدافع الدولي الجزائري لنادي أولمبيك نيس، يوسف عطال، أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها السنة الفارطة، تعد من الماضي، مشيرا إلى أنه يتجه حاليا لاسترجاع أحسن مستوياته.

وصرح عطال خلال الندوة الصحفية لنادي نيس: “أشعر بأنني في الطريق الصحيح لاسترجاع أحسن مستوياتي، حيث أخوض مباريات متتالية دون إرهاق، وهو الأمر الذي يحررني من الناحية النفسية ويمنحني الثقة مجددا وخاصة الطموح في تأدية موسم كبير”، وبلغ خريج نادي بارادو الجزائري مجموع 75 مقابلة منذ التحاقه بالفريق الفرنسي عام 2018، مع تسجيله تسعة أهداف ومنحه ست تمريرات حاسمة.

من جانبه، أبدى مدرب فريق الجنوب الفرنسي رضاه عن مردود مدافعه الأيمن خلال اللقاءات الأخيرة، قائلا: “أنا معجب بإمكانيات عطال حيث أظن أنه غير مدرك لقيمة مستواه الفني في منصبه. ربما تأثر بقدرته على مواصلة المباريات بجهد عال، لكن مؤخرا أبان عن أداء متميز ضد كل من مرسيليا وأونجي وليون”، وأضاف التقني الفرنسي: “سنحاول تقويم بعض نقائصه الدفاعية بعدما استعملنا نقاطه القوية بصفة إيجابية على المستوى الهجومي”.

مقالات ذات صلة
دولي إنجليزي سابق يشيد ببن رحمة.. لاعب مذهل

دولي إنجليزي سابق يشيد ببن رحمة.. لاعب مذهل

محرز: اللعب مع المنتخب الجزائري شعور رائع ودروغبا قدوتي

محرز: اللعب مع المنتخب الجزائري شعور رائع ودروغبا قدوتي

بلماضي لرئيس الإتحاد البوركينابي: “الهدرة” في الميدان

بلماضي لرئيس الإتحاد البوركينابي: “الهدرة” في الميدان

بلماضي يرد على وحيد خاليلوزيتش.. “فليقل ما يشاء”

بلماضي يرد على وحيد خاليلوزيتش.. “فليقل ما يشاء”

مارسيليا الفرنسي نادم على تضييع صفقة زرقان

مارسيليا الفرنسي نادم على تضييع صفقة زرقان

بطريقته.. سليماني يرد على سخرية الفرنسيين

بطريقته.. سليماني يرد على سخرية الفرنسيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد