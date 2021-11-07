الإصابة من الماضي.. وأنا في طريق استرجاع مستوياتي

الدولي الجزائري يوسف عطال يؤكد:

اعتبر المدافع الدولي الجزائري لنادي أولمبيك نيس، يوسف عطال، أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها السنة الفارطة، تعد من الماضي، مشيرا إلى أنه يتجه حاليا لاسترجاع أحسن مستوياته.

وصرح عطال خلال الندوة الصحفية لنادي نيس: “أشعر بأنني في الطريق الصحيح لاسترجاع أحسن مستوياتي، حيث أخوض مباريات متتالية دون إرهاق، وهو الأمر الذي يحررني من الناحية النفسية ويمنحني الثقة مجددا وخاصة الطموح في تأدية موسم كبير”، وبلغ خريج نادي بارادو الجزائري مجموع 75 مقابلة منذ التحاقه بالفريق الفرنسي عام 2018، مع تسجيله تسعة أهداف ومنحه ست تمريرات حاسمة.

من جانبه، أبدى مدرب فريق الجنوب الفرنسي رضاه عن مردود مدافعه الأيمن خلال اللقاءات الأخيرة، قائلا: “أنا معجب بإمكانيات عطال حيث أظن أنه غير مدرك لقيمة مستواه الفني في منصبه. ربما تأثر بقدرته على مواصلة المباريات بجهد عال، لكن مؤخرا أبان عن أداء متميز ضد كل من مرسيليا وأونجي وليون”، وأضاف التقني الفرنسي: “سنحاول تقويم بعض نقائصه الدفاعية بعدما استعملنا نقاطه القوية بصفة إيجابية على المستوى الهجومي”.