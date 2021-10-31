لهذه الأسباب يصاب عطال باستمرار!

زميله في نيس الفرنسي يكشف السر:

كشف البرازيلي دانتي، لاعب نيس الفرنسي، عن سبب تعرض زميله الجزائري يوسف عطال للإصابات المتوالية على مدار السنوات الماضية، وكان الظهير الأيمن للمنتخب الوطني قد تعرض لسلسلة من الإصابات العضلية طوال العامين الأخيرين، وهو ما تسبب في اتهامه بالخروج عن النص في حياته الخاصة.

وتحدث دانتي في تصريحات لصحيفة “لوبروغري” الفرنسية عن سبب إصابات عطال، حيث اعتبر أن السر يرجع إلى أن اللاعب الجزائري يلعب بقلبه أكثر من عقله، وأوضح: “عطال لا يعاني من أي مشكلة في عدم الالتزام، بالعكس هو يتصرف بطريقة محترفة خارج الملعب، ويعمل بشكل جيد في التدريبات”، وأضاف: “ينبغي عليه أن يتخلص من هاجس الخوف من الإصابات الذي يمثل العامل الرئيسي وراء تكرر مشاكله الصحية”، وأردف: “عليه أيضا أن يجد التوازن بين ما يرغب في فعله وما يستطيع فعله، هو يملك كل الإمكانات التي تسمح له بأن يصبح لاعبا كبيرا”، وأتم: “عطال مطالب أيضا بالتركيز على نقاط قوته واللعب بعقله وليس بقلبه”.

واستعاد عطال أفضل مستوياته في الفترة الماضية، ولعب دوار كبيرا في الريمونتادا التاريخية لنيس أمام أولمبيك ليون، بعدما حول تأخر الفريق 0-2 إلى الفوز 3-2، ويملك عطال في رصيده 74 مباراة مع نادي الجنوب الفرنسي في مختلف المسابقات، أسهم فيها في 15 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.